Dopo tanta attesa, finalmente ecco in arrivo il primo trailer della serie tv House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones che racconta la storia dei Targaryen.

Nelle prime scene che ci regala il trailer, è chiaro il ritorno a quelle atmosfere alle quali ci ha abituati la serie tv madre. Per poter vedere la prima puntata, però, toccherà aspettare il 2022.

Analisi del trailer di House of the Dragon

Il trailer della serie tv HBO ci regala poche ma suggestive immagini, che ci catapultano subito nella magica ambientazione della trama. Siamo 200 anni prima delle cose che ci vengono raccontate ne Il Trono di Spade, i Targaryen regnano su Westeros, ma ben presto saranno impegnati con la guerra civile tristemente nota come “La danza dei draghi”.

Come racconta la voce narrante mentre le immagini scorrono, vedremo Dei, Re, Fuoco e Sangue (Gods, Kings, Fire, Blood). Quattro parole che descrivono brevemente quanto aspettarsi da House of the Dragon e dai personaggi che ben presto impareremo a conoscere.

Nel cast della serie troviamo i nomi di Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans e Fabien Frankel. Inoltre proprio nelle ultime ore sono stati resi noti anche altri nomi di attore che fanno parte del cast, come Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, Graham McTavish, Matthew Needham, Bill Paterson e Gavin Spokes.

La voce narrante che sentiamo nel trailer appartiene all’attore Matt Smith, che nella serie interpreta il ruolo del principe Daemon Targaryen.

Cosa ne pensi di questo primo trailer di House of Dragon? Lascia un commento per dire la tua.