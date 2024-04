La recensione di Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice

“Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice” avrebbe potuto trarre vantaggio da un focus narrativo più chiaro, ma invece si perde con scene non necessarie, dialoghi scadenti e un’eccessiva esposizione che oscura i personaggi, che risultano poco sviluppati.

Zack Snyder, che ha assunto i ruoli di regista, co-sceneggiatore e direttore della fotografia, ha trasformato il film in una narrazione piatta che ricorda più un articolo giornalistico di bassa lega piuttosto che un’opera cinematografica coinvolgente. Il suo approccio sembra ignorare completamente l’importanza di sviluppare i personaggi e le loro interazioni, risultando in un film sequel che manca di profondità emotiva. La regia di Snyder mostra anche delle carenze tecniche; “Rebel Moon – parte 2” dà l’impressione di essere stato girato in un grande parcheggio, con paesaggi vasti e infiniti che accentuano gli effetti visivi mal applicati.

La storia, essenzialmente una narrazione di come un gruppo di guerrieri galattici si unisce, non riesce a sfruttare la sua semplicità per colpire il pubblico di Netflix. Snyder non sembra voler migliorare l’approccio narrativo nonostante il trailer di Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice fosse stato mostrato alla fine della Parte Uno di Rebel Moon.

I dialoghi nel sequel sono deludenti; le battute sembrano talmente generiche che potrebbero essere state scritte da algoritmi di intelligenza artificiale. Anzi, ChatGpt potrebbe fare qualcosa di meglio. Ciò è indicativo della mancanza di originalità e specificità che affligge l’intero film. Nonostante l’intento di offrire qualcosa di epico, accompagnato da una colonna sonora imponente, il risultato è decisamente inferiore alle aspettative. Inoltre, come il suo predecessore, “Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice” è sovraccarico di esposizioni noiose e prolisse, diluendo l’impatto delle scene e allontanando lo spettatore dall’essenza del racconto.

I personaggi, anche quelli centrali alla trama, non riescono a comunicare la loro vulnerabilità o a condividere emozioni genuine, risultando in interazioni forzate. Invece di esplorare la complessità delle loro relazioni, il film si limita a presentarli in situazioni statiche e prive di emozioni autentiche.

In lingua originale, il film si apre con un’altra narrazione fuori campo di Anthony Hopkins, che tenta di riassumere gli eventi del film precedente in modo confuso. Il sequel presenta numerosi nuovi personaggi e luoghi, ma fallisce nel dar loro un volto o una presenza memorabile. Snyder non riesce a mostrare le conseguenze delle azioni dei personaggi, limitandosi a elencarle senza costruire un legame emotivo con il pubblico.

La narrazione continua a essere lenta e impacciata, con una prima ora del film che spende troppo tempo in esposizioni e scene al rallentatore che mostrano dettagli minuti della vita quotidiana di un villaggio. Questo approccio non solo rallenta il ritmo della storia, ma sembra anche un tentativo di riempire il tempo senza aggiungere valore significativo al racconto.

Le scene d’azione, quando finalmente si presentano, sono poco ispirate e mancano di dinamismo, rendendo difficile per lo spettatore capire la struttura del campo di battaglia o immedesimarsi nella lotta. Gli effetti visivi scadenti e l’uso eccessivo del rallentatore rendono queste scene ancora meno coinvolgenti.

Diciamo che questo sequel non mi ha proprio soddisfatto. E a te? Dimmi cosa ne pensi nei commenti qui sotto.

La trama di Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice

“Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice” prosegue la storia di Kora e dei guerrieri che sono riusciti a sopravvivere alle battaglie precedenti. Questo gruppo di coraggiosi si unisce agli abitanti del villaggio di Veldt per proteggere questa comunità pacifica, che è diventata una sorta di nuova casa per coloro che hanno perso tutto a causa delle aggressioni del temibile Regno di Madre Terra. Alla vigilia di una battaglia decisiva, i guerrieri sono costretti a confrontarsi con i segreti del loro passato, e ognuno di loro si trova a rivelare le ragioni profonde per cui ha scelto di lottare. Mentre l’intero potere del Regno si scaglia contro di loro, tra i ribelli si formano legami forti e duraturi, emergono nuovi eroi e si forgiano leggende che passeranno alla storia.