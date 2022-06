Il ritratto di Adam Sandler di Howard Ratner in Diamanti grezzi, in cui un giocatore d’azzardo scommette sulle partite di NBA con la sua vita, mi aveva conquistato. Sandler avrebbe meritato un Oscar per quel ruolo, poiché non è solo il miglior film della sua carriera, ma sembra anche riaccendere la sua passione per l’interpretazione di ruoli più complessi e drammatici. Ed eccolo di nuovo con Hustle, un altro fantastico film sul basket, in cui Sandler regala un’altra incredibile performance drammatica.

Sandler interpreta Stanley Sugerman, uno scout dei Philadelphia 76ers. Dopo che Stanley è tornato da un recente viaggio, il proprietario dei 76ers Rex Merrick (Robert Duvall) lo promuove a vice allenatore. Tuttavia, Merrick muore la sera e suo figlio, Vince (Ben Foster), retrocede Stanley al suo vecchio ruolo in modo che possa trovare “il pezzo mancante” che farà vincere la squadra alle prossime finali NBA.

Durante un viaggio a Maiorca, Sugerman trova quel pezzo mancante in Bo Cruz (Juancho Hernangómez), un prodigio del basket con un passato travagliato. Vince rifiuta Cruz a causa del suo passato, ma Stanley vuole dimostrare che si sbaglia inserendolo nella combine, dove Bo dovrà competere contro il favorito Kermit Wilts (Anthony Edwards), che diventa il rivale di Bo per tutto il film.

I cliché dei film sportivi sono tutti presenti in Hustle e la storia del film ricorda molto quella di Creed di Ryan Coogler, in cui una persona anziana diventa il mentore di un potenziale campione. Ovviamente Stanley non è Rocky Balboa ma è sicuramente l’allenatore di Bo in tutto e per tutto. Lo motiva quando il suo stato emotivo è ai minimi storici e fa del suo meglio per proteggerlo quando Kermit umilia Bo in campo. La chimica di Sandler con Hernangómez, un giocatore NBA nella vita reale, è elettrizzante. Entrambi sono fantastici da vedere insieme (con Hernangómez particolarmente divertente in molte scene) e puoi sentire la passione di Sandler per il basket mentre mette insieme un mucchio di stelle della NBA con il regista Jeremiah Zagar.

Chi si aspettava che il giocatore dei Timberwolves Anthony Edwards sarebbe stato così bravo (e minaccioso) nell’interpreatazione di Kermit Wilts? O che ne dici di Kenny Smith AKA “The Jet” nel ruolo di Leon Rich, un agente sportivo? Avere stelle NBA attuali (ed ex) in Hustle aggiunge autenticità al film, il che rende più reale l’esperienza di Stanley e Bo. Tuttavia, non sempre i film sportivi funzionano bene anche presentando stelle dello sport… i ruoli devono essere ben interpretati e gli attori di Hustle se la cavano egregiamente.

I non appassionati del NBA potrebbero essere confusi durante le scene in cui Sandler e altre star dell’NBA usano la terminologia del basket e non la spiegano necessariamente bene al pubblico. I non fan potrebbero non sapere chi sia ogni singolo giocatore. Ma anche se non sei una fan del NBA, probabilmente riuscirai a goderti il film. Anzi, dopo il finale probabilmente ti documenterai sugli attori e su alcune terminologie più tecniche. Magari ti appassionerai di più a questo sport. La storia è abbastanza stimolante da coinvolgerti nel viaggio di redenzione di Sugerman con Bo Cruz e, insieme, mostrano a tutti che Bo ha quello che serve per diventare un giocatore importante nello sport e nella vita.

Esteticamente è anche uno dei film più belli dell’anno. La fotografia di Zak Mulligan è dinamica e ci sono un sacco di tagli veloci, zoom smash e persino riprese con i droni. Hustle è molto diverso da Diamanti Grezzi in termini di storia e personaggi, ma condivide molte somiglianze estetiche, tra cui il montaggio frenetico e la cinematografia cinetica.

In quanto tali, sia Diamanti Grezzi che Hustle sono due dei più grandi successi di Sandler come attore, perché non solo mette in mostra la sua passione per il basket, ma ci ricorda quanto sia grande un attore quando si preoccupa di eseguire al meglio il materiale che ha a disposizione. Non ti consiglierei di guardare entrambi i film uno dopo l’altro, ma devi assolutamente vederli se sei un fan del basket.

E tu hai visto Hustle? Ti è piaciuto? Dimmi cosa ne pensi del film attraverso i commenti. Sono curioso del tuo parere.