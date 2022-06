Ariete, l’artista romana che ha riportato in alto il nome dell’indie al femminile, torna in radio con un nuovo singolo intitolato “Tutto (con te)“.

Il nuovo brano segue la pubblicazione del suo album di esordio “Specchio” , arrivato dopo il grande successo degli EP “Spazio” e “18 anni” e dopo il singolo “L’Ultima Notte”, colonna sonora dell’estate 2021.

Ariete, ha iniziato da poco il suo con la data di Milano e il nuovo singolo accompagnerà il viaggio estivo della giovane cantautrice in giro per la penisola.

“Tutto (Con te)“ è scritta dalla stessa Ariete, il cui vero nome è Arianna Del Giaccio insieme a Dario Lombardi e prodotta da Erin per Bomba Dischi/Universal.

Il significato di “Tutto (con te)” di Ariete

Tutto (con te) è una vera e propria dichiarazione d’amore dell’artista, una dolce dedica che racconta gli inizi di una storia dove il sentimento è così forte da essere quasi spiazzante.

Il brano, racconta l’amore in tutte le sue forme e tocca le corde di un sentimento appena cominciato, in grado di far contare i minuti che mancano all’incontro con l’amato e convivere con il desiderio di fare ogni cosa insieme.

La scelta di Ariete di usare la chitarra e la batteria riescono a rappresentare al meglio questa romantica attesa, scandendo il ritmo, nella seconda strofa, proprio come le lancette di un orologio.

In “Tutto (con te)”, la descrizione della persona amata si trasforma in una dedica, un ringraziamento al suo riuscire, sempre, a trasformare il senso di inadeguatezza che tutti noi proviamo in una piacevole sorpresa.

Il testo di “Tutto (con te)” di Ariete

L’effetto che mi fai

troppo grande per l’età che ho

forse è più grande del mare

e non so mai

se parlarti o restare in disparte

resto in silenzio costante

Non so mai comportarmi

alle feste degli altri

entro solo per bere

e guardarli appassire

nei tuoi sguardi eleganti

non riesco a notarmi

non mi passa il tempo per dirti che

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto voglio farlo con te

inseguire la luna, siamo senza meta

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto sempre e solo con te

notti insonni, insegui i giorni,

insegui gli attimi

Tutto, tutto, tutto, tutto,

tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te.

Se ti stringo troppo forte

lanci sempre quelle occhiate

e questa casa è troppo grande

la piscina sembra il mare

mezzanotte e tu dormi sul prato

un bambino, mi serve un po’ d’aria

mi servi vicino

Non so mai comportarmi

alle feste degli altri

entro solo per bere

e guardarli appassire

nei tuoi sguardi eleganti

non riesco a notarmi

non mi passa il tempo per dirti che

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto voglio farlo con te

inseguire la luna, siamo senza meta

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto sempre e solo con te

notti insonni, insegui i giorni,

insegui gli attimi

Tutto, tutto, tutto, tutto,

tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te.

Correre ma a piedi nudi

non m’importa della strada

mi guardi con gli occhi

di chi ha voglia di restare sveglio

per questa notte, per questa notte

corriamo sopra la città

per questa notte

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto voglio farlo con te

inseguire la luna, siamo senza meta

Tutto, tutto, tutto,

tutto, tutto sempre e solo con te

notti insonni, insegui i giorni,

insegui gli attimi

Tutto, tutto, tutto, tutto,

tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te

Tutto, tutto, tutto, tutto,

tutto voglio farlo con te

voglio farlo con te, voglio farlo con te

