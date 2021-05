Quello che stanno vivendo è un periodo davvero d’oro per i Maneskin che, dopo la vittoria del Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni, hanno conquistato anche l’Eurovision Song Contest. Ovviamente non sono mancate le polemiche, soprattutto da parte della Francia, ma alla fine hanno vinto loro ed hanno riportato il primo posto in Italia dopo più di trent’anni con Milano e Roma che ora si contendono lo scettro su chi ospiterà l’Eurovision Song Contest il prossimo anno. Ma le novità per il famoso gruppo di Roma non finiscono qui.

Oggi, mercoledì 26 maggio, nelle sale cinematografiche è uscito il film Crudelia che arriverà su Disney+ tra due giorni, il 28 maggio. Ci troviamo nella Londra degli anni ’70 con Estella De Mon come protagonista ed il suo passaggio da ragazza dolce a donna sadica. Intelligente e creativa, cerca in tutti i modi di farsi un nome diventando anche amica di una coppia di ladri. Un giorno, nel suo negozio, arriva la Baronessa Von Hellman “colpevole” di avere al collo la collana che apparteneva alla mamma della ragazza e che è venuta a mancare proprio nella tenuta della Baronessa. Da quel momento, l’obiettivo di Estella è di riavere la collana e cambia carattere diventando la Crudelia che tutti noi conosciamo. Ma i Maneskin in tutto questo cosa c’entrano? È presto detto.

Emma Stone nei panni di Crudelia De Mon

Tra i doppiatori della versione italiana di Crudelia, infatti, troveremo anche Damiano David (il frontman del gruppo) e Victoria De Angelis (la bassista). Damiano presterà la voce a Jeffrey (l’assistente della baronessa Von Hellman) e sarà il protagonista del cameo musicale con protagonista Artie (il proprietario del negozio di abbigliamento vintage di Portobello Road) sulle note di I Wanna Be Your Dog, mentre Victoria presterà la voce ad una fashion reporter. Un altro passo in avanti per la carriera di questi giovani ragazzi che stanno ottenendo un successo dietro l’altro.

Ed a te piacciono i Maneskin? Guarderai il film Crudelia? Ti aspettiamo nei commenti!