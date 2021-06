I Maneskin sono sempre più sulla cresta dell’onda. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2021 e quella all’Eurovision Song Contest con il brano Zitti e Buoni hanno conquistato davvero tutti sia per il loro talento, ma anche per il loro essere fuori dagli schemi e non avere problemi a dire ciò che pensano. E mentre aspettiamo di conoscere la città italiana dove andrà in scena l’Eurovision Song Contest il prossimo anno, continuiamo a tenerci aggiornati sui Maneskin che hanno attirato l’attenzione anche oltreoceano.

Dopo la loro esibizione sul palco di Rotterdam, infatti, Miley Cyrus ha iniziato a seguire la band di Roma. La cantante statunitense, classe 1992, è stata entusiasta di questa scoperta. Proprio ieri sera i Maneskin hanno pubblicato nelle loro stories un video con Damiano che, accompagnato dalla chitarra suonata da Thomas, canta un pezzo della hit Midnight Sky (uscita lo scorso agosto) proprio della Cyrus. La storia è stata subito ripubblicata da Miley che ha scritto “My best friends”, ovvero “I miei migliori amici”. Parole che hanno fatto sognare i fan di entrambi che sperano in una loro futura collaborazione. D’altronde non è utopia poiché non è certo la prima volta che dei cantanti italiani duettano con artisti americani. I Maneskin e Miley Cyrus sono giovani e talentuosi, tutti sono sicuri che una loro possibile collaborazione sarebbe un successo.

La cantante Miley Cyrus ad un evento

Durante una diretta Instagram, Victoria (la bassista del gruppo) ha rivelato che dopo il follow della Cyrus le ha scritto un messaggio e che, da quel momento, sono in costante contatto mantenendo, però, il riserbo sugli argomenti di cui parlano. Inoltre, la band italiana sta cercando sempre più di farsi conoscere a livello mondiale e ci sta riuscendo come con il brano I Wanna Be Your Slave che ha permesso loro di conquistare il 24° posto nelle classifiche inglesi. Un duetto con Miley Cyrus sarebbe la ciliegina sulla torta!

