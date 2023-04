I migliori giorni è un film del genere commedia diretto da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Ho appena finito di vederlo su Netflix e ho deciso di scrivere una breve recensione nonostante la grandissima delusione. Già collocarlo tra il genere commedia è un errore perché sto film mi ha trasmesso un’angoscia assurda per quasi tutta la sua durata e non c’è stata una volta in cui sono riuscito a farmi una piccola e sana risata. Forse e dico forse, il primo dei capitoli è riuscito un po’ a salvare la baracca ma per baracca intendo quella racchiusa nel vortice del film Il Mago di Oz. In questo caso nemmeno le scarpette rosse di Dorothy avrebbero potuto fare un miracolo. Dopo il primo capitolo che si intitola Vigilia di Natale è un continuo cadere verso l’abisso, sempre di male in peggio.

Il terzo capitolo San Valentino è un affronto alla buona arte della recitazione. Presenta interpretazioni molto deboli e dialoghi veramente scadenti. I migliori giorni è un film a episodi molto amaro che presenta sempre finali inconcludenti. Mi sento tradito da Edoardo Leo perché avevo dato un bel 8 al film “Era Ora“. È passato dall’8 al 3 in pochi giorni. Lui e l’altro regista Massimiliano Bruno sono anche protagonisti del primo capitolo che, come dicevo, è anche il meno brutto. Hanno provato a mettere in mostra le vulnerabilità delle persone ma il tutto suona come poco credibile e forzato. È un film che proprio non mi ha preso e sono sicuro che la nuova leva di attori/registi italiani sia in grado di fare molto meglio di così.

E tu hai visto i migliori giorni? Dì la tua nei commenti. Sono curioso di conoscere la tua opinione.