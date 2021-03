I Modena City Ramblers sono un gruppo musicale emiliano che si è formato nel 1991. Proprio quest’anno, infatti, festeggiano i loro 30 anni di carriera. Ovviamente avrebbero preferito fare una grande festa in compagnia dei loro fan, ma come sappiamo tutto è ancora bloccato e già diversi artisti si sono visti rimandare il loro tour (come Taylor Swift). Nonostante questo, non si sono persi d’animo ed hanno trovato una soluzione.

Domani, mercoledì 17 marzo, alle ore 21.00 saranno i protagonisti di un concerto all’Estragon di Bologna con il loro MCR – Live Steam On St. Patrick’s Day. Due ore per festeggiare questo traguardo virtualmente con i fan. Il biglietto costa € 15 oppure con € 23 sarà possibile assistere anche alle prove del pomeriggio e scambiare due parole con la famosa band. Franco D’Aniello, tra i fondatori del gruppo, ha affermato a Il Resto del Carlino:

“Sarà un concerto speciale per tanti motivi. Perchè siamo fermi da mesi ed abbiamo talmente tanta voglia di suonare che potremmo farlo anche in casa, anzi l’abbiamo fatto molte volte, ognuno per conto suo. A parte l’ironia, tornare su un palco è pazzesco e si porta dietro un’emozione complessa, anche perché non ci sarà il pubblico che, per noi, è il 50% del concerto. Dovremo essere molto più concentrati”.

I componenti dei Modena City Ramblers

Sarà un’occasione per ripercorrere le loro origini. Un gruppo nato inizialmente tra amici che volevano suonare musica irlandese e che è arrivato al successo inaspettato. Loro, infatti, utilizzano brani della tradizione popolare come base per le loro canzoni, proprio in onore alla musica irlandese. L’anno della svolta per i Modena City Ramblers è stato il 1996 grazie alla collaborazione ed all’amicizia con Paolo Rossi, famoso attore e comico, e con la partecipazione al Concerto del Primo Maggio a Roma. La band ha subito diversi addii, ma il più straziante è stato il 6 ottobre 2007 quando Luca “Gabibbo” Giacometti è morto in un incidente stradale a soli 44 anni.

Molti i brani di successo tra cui ricordiamo: Contessa (1993), Quarant’anni (1993), Morte di un poeta (1994), Ninna nanna (1994), In un giorno di pioggia (1994), I cento passi (2004) ed Ebano (2004).

Ed a voi piacciono i Modena City Ramblers? Seguirete il loro concerto? Fatecelo sapere nei commenti!