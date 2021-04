Ormai ci siamo. Manca davvero poco ed inizieranno le riprese di And Just Like That, il revival di Sex and the City. Atteso con ansia dai fan per poter rivivere quel mondo lussuoso e sempre alla moda, ma al tempo stesso per seguire le nuove avventure delle protagoniste.

Come sappiamo, vi saranno delle importanti novità. Nel cast, infatti, non troveremo due protagonisti principali. Stiamo parlando di Kim Cattrall nel ruolo di Samantha che ha deciso di abbandonare la serie in seguito ad alcune divergenze nate con le colleghe, ma anche di Chris North, ovvero Mr Big colui che ha fatto innamorare Carrie, perché molto impegnato su altri set e non ha il tempo materiale per nuovi lavori. Da parte dei fan vi è una lecita curiosità poiché si chiedono come proseguirà la vita sentimentale della bella Carrie Bradshaw (l’attrice Sarah Jessica Parker).

Ed ora arriva una novità in grado di stupire. In And Just Like That assisteremo al ritorno di John Corbett, attore statunitense classe 1961, che abbiamo già avuto la possibilità di conoscere durante la serie tv e durante il film Sex and the city 2 nel ruolo di Aidan Shaw, ex fidanzato di Carrie. A rivelarlo è lo stesso attore durante un’intervista con Page Six:

“Parteciperò alla serie. La notizia è davvero eccitante per me”.

Sarah Jessica Parker e John Corbett in Sex and the City 2

John Corbett continua rivelando che potrebbe essere presente in diversi episodi e che è felice di poter tornare a lavorare con un team che è sempre stato gentile e disponibile nei suoi confronti. Se non conosci la storia d’amore tra Carrie ed il designer di mobili Aidan, facciamo un passo indietro. Carrie ed Aidan erano felicemente fidanzati fino a quando lei non lo ha tradito con Mr Big, ma non solo, lo ha anche lasciato quando Aidan le ha fatto la proposta di matrimonio. I due si sono poi ritrovati ad Abu Dhabi durante il viaggio della donna in compagnia delle amiche e si sono concessi una cena romantica sfociata poi in un bacio.

La data di uscita di And Just Like That non è ancora stata resa nota, ma i fan ora sono impazienti di scoprire se tornerà l’amore tra Aidan e Carrie o se tra i due vi sarà una semplice amicizia. Ovviamente, al momento, vige il segreto assoluto su quale sarà la trama, sappiamo solo che tratterà temi di attualità come il Covid.

Ed a te piace Sex and the City? Ti aspettavi il ritorno di John Corbett? Facci sapere nell’articolo cosa succederà secondo te tra Aidan e Carrie!