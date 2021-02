Ormai ci siamo: manca poco all’inizio delle riprese del reboot di Sex and the City che si chiamerà And Just Like That…

Atteso con ansia dagli appassionati di una delle serie tv più cult ed alla moda di sempre, come sappiamo, purtroppo, non vedrà nel cast l’attrice Kim Cattrall nel ruolo di Samantha a seguito di alcune divergenze nate con le colleghe. Tuttavia, ora veniamo a scoprire che un altro nome importante, molto probabilmente, non prenderà parte alle riprese. Si tratta di Mr Big, interpretato dall’attore Chris North. Il motivo della sua possibile assenza non è stato spiegato e non sappiamo ancora come verrà giustificato il suo non esserci nella trama del reboot visto che si tratta di un personaggio di spicco. Probabilmente, North è molto impegnato sul set della serie The Equalizer e non ha tempo per dedicarsi ad altri progetti.

Mr Big e Carrie Bradshaw in Sex and the City

Dopo che la notizia si è diffusa, il suo profilo Instagram è stato inondato, nel vero senso della parola, da messaggi da parte dei fan di Sex and the City che chiedono a gran voce il suo ritorno. Così Chris North, rispondendo ad un commento, ha affermato che:

“Nella vita tutto può cambiare”.

Lasciando aperta una porta alla possibilità del ritorno di Mr Big in And Just Like That.. Purtroppo anche David Eigenberg, che nella serie tv vestiva i panni del marito di Miranda (Steve) non ci sarà. Il reboot di Sex and the City sarà formato da dieci episodi e ritroveremo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis che, per il momento, non hanno ancora ricevuto tutto il copione e non sanno neanche loro cosa succederà precisamente. Sicuramente, uno dei temi centrali sarà il Covid.

