Sono un fan di “Il Principe Cerca Moglie” con Eddie Murphy e la trama del film “Il trattamento reale” un po’ me l’ha ricordato. Come qualità forse non arriva al livello dell’originale “Il principe cerca moglie” ma si avvicina a quella del sequel “Il principe cerca figlio“. Voglio subito dare un giudizio: “ho trovato ‘Il trattamento reale’ una commedia leggera e molto adatta alle famiglie e ai bambini.” Per questo motivo scriverò la recensione in quest’ottica e inserirò sicuramente questo film nella lista “i migliori film per bambini” di Wonder Channel per questi motivi:

non ci sono scene di violenza se non un piccolo incendio di un salone di bellezza. Una donna schiaffeggia in modo divertente un uomo mentre gli taglia i capelli;

non sono presenti contenuti sessuali. Si parla di una storia d’amore gay. E poi c’è un bacio tra un uomo e una donna;

non ci sono parolacce se non una piccolissima e di poco conto;

non si beve e non si fa uso di droghe. Si beve del vino solo durante i pasti.

Si, il trattamento reale non presenta contenuti che potrebbero rovinare la giornata al tuo bimbo. Se invece tu sei un appassionato di trame complesse, sappi che quella de Il trattamento reale è veramente banale e difficilmente attirerà l’interesse di una persona che ha più di dodici anni.

Di cosa parla il trattamento reale?

Erede al trono di Lavania, il principe Thomas (Mena Massoud) decide di andare a New York City e prepararsi per il suo imminente matrimonio con Lauren (Phoenix Connolly), figlia di un magnate del Texas. Desideroso di tagliarsi i capelli, il principe chiede al suo maggiordomo, Walter (Cameron Rhodes), di prenotare un taglio nell’immediato. Confondendo un fatiscente salone di famiglia per un locale d’élite, Walter prenota un taglio con la coraggiosa parrucchiera italo-americana Isabella (Laura Marano). Con la prospettiva di guadagnare 500 dollari per un taglio di capelli, Izzy si dirige verso la suite del principe.

L’incontro è una sorpresa per entrambi i giovani. Izzy è sconvolta dal privilegio ignaro del principe Thomas, mentre il principe è incuriosito dalla schiettezza e dall’integrità della bella parrucchiera. Ne segue una lite e Izzy decide di abbandonare il principe prima di aver finito il taglio. Il principe decide di rimediare e va a trovare Izzy nel suo salone per terminare l’acconciatura. Sembra soddisfatto del taglio e decide di ingaggiare Izzy e le sue colleghe, Lola e Destiny (Grace Bentley-Tsibuah e Chelsie Preston Crayford), come esperte di acconciature e trucco per il matrimonio reale.

Sia chiaro: il trattamento reale non è un film eccelso. Non c’è chimica tra Isabella e Thomas e nessuno dei due fa un lavoro egregio in termini di recitazione. Laura Marano è simpatica e sempre bella ma non riesce ad offrire quel qualcosa in più a questa commedia romantica. Ad essere onesto, la sceneggiatura non dà molto materiale a Laura.

Attenzione però… se la storia d’amore non funziona e c’è poca chimica tra la Laura Marano e Mena Massoud, ci sono altre questioni che rendono più interessante il film: perché il maggiordomo Walter sta spingendo il suo datore di lavoro verso una parrucchiera americana? E, in secondo luogo, perché una famiglia reale dovrebbe permettere al proprio rampollo di sposare la figlia di una coppia di texani? Queste due domande renderanno “Il Trattamento reale” più interessante della storia d’amore.

Troverai voto e commento finale della recensione appena sotto. E tu che ne pensi di “Il Trattamento Reale”? Dì la tua attraverso i commenti.