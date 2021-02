Manca poco ed il Festival di Sanremo 2021 è pronto a tornare sul piccolo schermo, diventando protagonista del palinsesto televisivo. Sarà un Festival diverso, senza pubblico presente in sala, ma con i protagonisti che hanno voglia di dare il massimo per rendere questa situazione il meno pesante possibile e per far emozionare il pubblico da casa.

Sul palco dell’Ariston, quest’anno, assisteremo ad un piacevole ritorno: quello del trio de Il Volo. Vincitori del Festival di Sanremo 2015 con Grande Amore, sono tornati come concorrenti nel 2019 con il brano Musica che resta conquistando il podio. Tuttavia, il 2021 li vedrà come ospiti al Festival di Sanremo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saliranno sul palco dell’Ariston durante la seconda serata, mercoledì 3 marzo.

I ragazzi de Il Volo

La loro esibizione sarà accompagnata dall’orchestra diretta da Andrea Morricone, figlio del famoso Ennio Morricone. Il trio, infatti, omaggerà il grande artista ripercorrendo le sue colonne sonore più belle e che hanno fatto la storia del cinema italiano e del cinema mondiale. In questo modo, Il Volo si prepara al concerto che li vedrà protagonisti a giugno 2021 dal titolo Il Volo tribute to Ennio Morricone che sarà anche il titolo del loro nuovo album, in uscita entro il 2021.

I ragazzi de Il Volo sono molto legati alla figura di Ennio Morricone ed hanno anche avuto l’opportunità di essere suoi ospiti, nel 2011. durante un suo concerto a Roma dove si sono esibiti sulle note della canzone E più ti penso.

Ed a voi piacciono i ragazzi de Il Volo? Li seguirete mercoledì prossimo a Sanremo? Fatecelo sapere!