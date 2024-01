Con 9 album in studio pubblicati e il singolo di debutto “Hot” che in breve ha scalato la top 10 in ben otto Paesi dell’Europa, Inna sa proprio il fatto suo in termini di musica.

La cantante rumena classe 1986, vero nome Elena Alexandra Apostoleanu, può poi vantare anche diverse collaborazioni di successo con numerosi artisti della scena musicale mondiale, quali ad esempio Sean Paul, J Balvin, Daddy Yankee e Pitbull.

Proprio oggi, venerdì 26 gennaio 2024, è stato invece rilasciato il suo nuovo brano: si intitola “Cheeky“, e qui di seguito andremo a scoprirne insieme il significato del testo.

Significato di “Cheeky”

Il brano è rivolto ad un individuo a cui la ragazza attribuisce inizialmente un interesse nei propri confronti (“Penso che tu stia fantasticando su di me, ti ho visto camminare dall’altro lato della mia strada“), ma per il quale è lei stessa ad aver un debole (“Sì, mi hai catturato, mi hai catturato“).

Nonostante la donna sia convinta che anche per l’altro vale il medesimo sentimento, si pone al contempo una domanda: “Non mi amerai?“, ad indicare che forse il suo totalizzante bisogno di amore, già per lungo tempo rimasto insoddisfatto (“Dimmi perché mi è mancato un po’ di amore, dammi il tuo amore“), non riuscirà neanche questa volta ad essere colmato.