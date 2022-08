Filippo Maria Fanti, meglio conosciuto da tutti come Irama, è un cantante di Carrara classe 1995. E’ diventato una delle voci più amate nel panorama della musica italiana nel 2018 quando ha vinto il talent show Amici di Maria De Filippi. Torna così sul palco del Festival di Sanremo per tre anni: nel 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta, nel 2021 con La genesi del tuo colore e nel 2022 con Ovunque Sarai. Una carriera in ascesa, nonostante la sua giovane età, che lo ha visto conquistare già 35 dischi di platino e 4 dischi d’oro.

Tuttavia, pare che il cantante sia pronto a prendersi una pausa. Certo, non è la prima volta che un personaggio famoso decide di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi un po’ alla vita di tutti i giorni e stare meglio (è sufficiente pensare a Shawn Mendes costretto a rimandare il suo tour mondiale), eppure Irama non è pronto ad allontanarsi solo dal mondo della musica, ma anche dal nostro paese. Il suo obiettivo? Quello di esportare la sua musica all’estero, soprattutto in Sud America. Sappiamo che spesso la musica italiana ha un ottimo riscontro anche nei paesi del Sud America come è successo a nomi dal calibro di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro e Marco Mengoni ed Irama non vuole essere da meno. A darne l’annuncio è stato il cantante stesso, durante un’intervista con Il Messaggero, queste le sue parole:

“Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare. Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione”.

Il cantante Irama al Festival di Sanremo

Ed Irama ha già messo le basi per tutto questo: negli scorsi mesi, infatti, si è recato a Miami dove ha incontrato alcuni produttori e discografici del posto e che sono in contatto con il mondo della musica latina. E soprattutto ha messo le basi con la sua PamPamPamPamPamPamPamPam, l’ultimo singolo che è uscito da poco e che è diventato, in breve, un tormentone estivo e che ha come base il dembow, genere musicale che ha visto la luce in Giamaica. Nei suoi progetti, inoltre, c’è anche quello di realizzare un album completamente in lingua spagnola per poter farsi conoscere meglio e più velocemente nei nuovi paesi. I suoi fan, inutile dirlo, sono felici di questa decisione poiché sanno che Irama merita il successo mondiale, ma si chiedono se Victoria Stella Doritou, ragazza di origini greche al suo fianco da tre anni, lo seguirà oppure se lo aspetterà nella loro casa a Milano. Per il momento non ci è dato sapere, d’altronde Irama ci ha abituati da sempre alla discrezione per quanto riguarda la sua vita privata.

E tu sei un fan di Irama? Cosa ne pensi della sua decisione di lasciare l’Italia? Ti aspettiamo nei commenti!