Shawn Mendes è un cantautore di Toronto classe 1998. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci più giovani e più amate nel mondo intero. Diventato famoso nel 2013 quando, su Vine, ha iniziato a pubblicare le cover di brani di successo fino ad essere notato dalla Island Records che ha dato inizio alla sua carriera.

Una carriera che lo ha portato ad essere protagonista di brani come There’s nothing holdin’me back, Señorita, Treat You Better, Mercy, When You’re Gone e If I Can’t Have You per citarne alcuni. Ha attirato l’attenzione anche per la sua storia d’amore con la collega Camila Cabello, cantautrice di Cuba classe 1997: i due sono una lunga amicizia erano diventati una coppia salvo poi lasciarsi a fine 2021 rimanendo, però, in ottimi rapporti. Si è portati a pensare che la vita dei divi di Hollywood sia tutta rose e fiori tra momenti indimenticabili, fama e soldi. Tuttavia non è sempre così e più volte ne abbiamo avuto la dimostrazione del fatto che Hollywood e la fama non sempre sono alleati ed amici dei personaggi famosi. Ed ora ci arriva un’ulteriore conferma anche da Shawn Mendes. Il giovane cantautore canadese, infatti, ha deciso di prendersi una pausa e di posticipare le dodici date delle prossime tre settimane del suo tour mondiale Wonder: The World Tour. Il cantante ha voluto metterci la faccia ed ha voluto annunciarlo lui stesso ai suoi fan tramite un lungo post sui suoi profili social:

Il cantante Shawn Mendes

“Mi si stringe il cuore nel farlo, ma purtroppo devo posticipare gli show previsti nelle prossime settimane fino a quello di Uncasville, Connecticut. Faccio tournée da quando ho 15 anni e ad essere sincero è sempre stato difficile essere on the road e stare lontano dai miei amici e dalla mia famiglia. Pensavo di essere pronto, ma è stata una decisione prematura e sfortunatamente lo scotto da pagare e la pressione mi hanno steso e sono arrivato a un punto di rottura. Ho bisogno di guarire e prendermi cura di me stesso e della mia salute mentale”.

Dopo qualche anno di stop, complice anche la pandemia mondiale ed il Covid, Shawn Mendes ha deciso di tornare live, ma probabilmente aveva bisogno di ancora un po’ di tempo per poter tornare a riempire la sua agenda di impegni. Il cantante promette di aggiornare i suoi fan e di tenerli costantemente informati su tutto ciò che succederà. Ed i suoi fan, da parte loro, sono pronti per stare al suo fianco e per supportarlo in questo difficile e delicato momento della sua vita sperando che possa tornare a prendere in mano la sua carriera e che possa tornare live presto.

E tu cosa ne pensi di questa decisione di Shawn Mendes? Sei un suo fan? Ti aspettiamo nei commenti!