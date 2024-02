Pioggia di critiche sui social per Amadeus e Federica Brignone al Festival di Sanremo 2024, tutto a causa del mancato saluto alla collega Sofia Goggia, vittima di un grave infortunio in allenamento.

Sul gobbo era passata la frase che Brignone avrebbe dovuto dire alla collega ma “esigenze di televisione”, come ha spiegato la manager della sciatrice, hanno compresso il suo intervento sul palco di Sanremo.

Una versione che non ha convinto e anzi ha alimentato un’altra riflessione: perché la menzione di Goggia non è stata fatta subito? Anche questo fa parte del bello (e a volte, brutto) della diretta: la necessità di improvvisare in corsa e sottostare alla tabella di marcia rivisitata, alle esigenze della conduzione e della trasmissione.

I social però non hanno mandato giù la dimenticanza. Alcuni hanno ricordato la loro rivalità, altri hanno detto che Amadeus sarebbe dovuto intervenire mandando un in bocca al lupo alla Goggia. “Cara Brignone, un saluto alla Goggia era doveroso. Un’occasione persa. Peccato”, è uno dei tanti commenti apparsi su X.

Sanremo 2024 Federica Brignone:

A onor del vero c’è anche dell’altro che non è passato sotto traccia: ovvero, quello che è sembrato un velato riferimento a Jannik Sinner quando Amadeus, nel tendere la mano a Brignone scesa dalla scalinata dell’Ariston, le ha dato il benvenuto: “So che gli impegni non ti mancano, però hai trovato il tempo per venirci a trovare”.

Vero però che il rapporto tra le due non dei più idilliaci. In una recente intervista l’ospite della prima serata del Festival non aveva utilizzato troppi giri di parole per il loro dualismo:

“Io e Sofia ci rispettiamo sportivamente, siamo due persone completamente diverse, abbiamo un modo diverso di vivere la nostra vita e di fare tante cose. Non siamo amiche, c’è grande rispetto e siamo delle grandi professioniste. A me basta arrivare davanti a tutti, non mi interessa essere la migliore italiana della gara. Io voglio vincere. È l’unica cosa che mi interessa. Avere una persona forte in squadra sicuramente ci ha portato a lavorare sempre al massimo per essere sempre al top. Abbiamo una grande determinazione e siamo sempre focalizzate per migliorarci. Molto probabilmente, visto che siamo molto diverse, abbiamo aiutato il movimento a lavorare su alcuni standard e non può che essere positivo”

