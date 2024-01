Sono passati ormai tre anni dall’uscita del suo ultimo album, Jose, ma oggi il cantautore di origini colombiane J Balvin è tornato a dettare il ritmo con un nuovo brano dalle tipiche sonorità reggaeton.

Stiamo parlando di “Gafas negras“, il cui rilascio sulle principali piattaforme di streaming musicale è avvenuto proprio in data odierna, venerdì 26 gennaio 2024.

Ma non che J Balvin sia l’unico e il solo a cui dobbiamo di diritto attribuire i meriti della sopracitata canzone: a collaborare con lui c’è infatti stato Maluma, anche lui cantautore, anche lui di origini colombiane.

Se siete curiosi di scoprire il significato del testo di “Gafas negras“, allora, non dovete fare altro che continuare a leggere il paragrafo sottostante.

Significato di “Gafas negras”

Il brano racconta di una passionale infatuazione per una donna vissuta durante una bollente sera in una discoteca buia (forse a causa delle basse luci, forse a causa dei “gafas negras” ovvero “occhiali neri” che il cantante indossa), la quale viene paragonata a Gotham.

Nel testo si parla però anche di soldi, di festa sfrenata fino al mattino anche a locale chiuso, e di rapporti amorosi privi di ogni freno inibitorio.