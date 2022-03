Ed Sheeran è un cantautore del Regno Unito, classe 1991. Nonostante la sua giovane età, è senza dubbio uno dei cantanti più amati nel mondo grazie al suo talento, ma soprattutto grazie alla sua capacità di emozionare il pubblico con le sue canzoni. È stato il protagonista di brani di successo come Shape Of You, Perfect, Bad Habits, Galway Girl, Castle on the Hill per citarne alcuni.

Sempre sulla cresta dell’onda soprattutto dopo il trionfo dei Brit Awards 2022. All’attivo ha diverse collaborazioni che l’hanno portato ad essere ancora più amato come quella con Taylor Swift sulle note di The Joker and The Queen, con Camila Cabello in Bam Bam ed il brano natalizio con Elton John per citare i più recenti. Ed oggi torna sulla scena musicale con un nuovo duetto, questa volta tocca a J Balvin, cantante e produttore discografico colombiano classe 1985. I due si sono conosciuti in palestra a New York con Ed Sheeran che ha riconosciuto la voce del cantante colombiano mentre era al telefono e si è avvicinato per salutarlo. J Balvin ricorda quei momenti:

“Tutte le cose belle richiedono tempo. Sei mesi fa ero in palestra e mi sono detto ‘Questo ragazzo assomiglia a Ed Sheeran’. Era lui. Abbiamo preso un caffè, parlato della vita e c’era un bel vibe. Abbiamo legato su cose semplici creando un’amicizia genuina. Abbiamo parlato anche di com’è essere padre. Ho voluto che lui venisse nel mondo del reggaeton e lui a sua volta mi ha invitato nel suo mondo. È stato molto bello sentirlo in spagnolo e speriamo che amiate le canzoni quanto noi le amiamo. Peace and love”.

I cantanti Ed Sheeran e J Balvin

Da qui la decisione di collaborare ed oggi, venerdì 25 marzo, debutta il loro singolo Sigue disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La novità? Per questa collaborazione Ed Sheeran canterà in spagnolo:

“Imparare lo spagnolo è stata una vera sfida e mi sono divertito davvero molto a farlo. Spero che le amiate quanto me e fate attenzione per altro in arrivo”.

Il significato di Sigue

Sigue è la tipica canzone dance reggaeton upbeat che viene dedicata ad una ragazza in grado di attirare l’attenzione non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua mentalità che è la debolezza della voce che canta. Un desiderio molto forte e la voglia di poter realizzare il proprio desiderio, ovvero quello di conquistare la ragazza e dimostrarle il suo amore.

E tu hai già avuto modo di sentire il brano Sigue? Cosa ne pensi del duetto tra Ed Sheeran e J Balvin? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del nuovo singolo!

La traduzione di Sigue

Seguire

Che mi piace tutto ciò che esponi

Posso suonare le canzoni

Fagli vedere come copro tutto il tuo corpo

Tesoro, vai avanti

Sei solo per me (Yeah)

Voglio darti il ​​tuo regalo prima di Natale

La tua mentalità è la mia debolezza

Chiama il tuo amico così possiamo fare una trinità

Se sei solido, ti metto liquido

Stanotte io e te andiamo a scopare

Sì, scopiamo, sì, scopiamo

Ci sto, dimmi se hai intenzione di bere

Se sei pronto da bere, se sei pronto da bere

Mamma, se mi segui, andiamo in albergo

Sei stato il primo, per te non esiste una top ten

E sto girando con un paio di persone che conosco bene

So che posso mantenere un segreto, sai che non lo dirò

La tua rossa bianca, rossa

Quelli che ti lanciano sono pigri, pigri

Ti desidero da un po’

Attento a me se ti prendo, ti prendo

Seguire

Che mi piace tutto ciò che esponi

Posso suonare le canzoni

Fagli vedere come copro tutto il tuo corpo

Tesoro, vai avanti

Sei solo per me

E se ti vedo, ti abbellisco

Non puoi immaginare cosa ho per te

Dopo due drink siamo tranquilli

Prendo un paio di bottiglie e riempio un bicchiere ciascuna

Continui a ballare al ritmo, questo battito è al battito del tuo cuore

La tua rossa bianca, rossa

Quelli che ti lanciano sono pigri, pigri

Ti desidero da un po’

Attento a me se ti prendo, ti prendo

Seguire

Che mi piace tutto ciò che esponi

Posso suonare le canzoni

Fagli vedere come copro tutto il tuo corpo

Tesoro, vai avanti

Sei solo per me