Senza ombra di dubbio, quello che stiamo vivendo è il periodo dei reboot. D’altronde si è scoperto che è la formula vincente poiché permette di riportare in auge dei titoli che sono stati molto famosi negli anni passati per la gioia dei fan storici, ma al tempo stesso permette di far conoscere questi titoli anche alle nuove generazioni.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito al reboot di Gossip Girl ed a quello di High School Musical con una bellissima novità per la quarta stagione, ovvero l’arrivo nel cast di nomi direttamente dal musical originali pronti a debuttare nella nuova serie tv. Il passato ed il futuro che si mescolano ed il successo è assicurato. E mentre stiamo aspettando di capire se The Oc e Pretty Little Liars potranno contare anche loro su un reboot, arriva la notizia che invece sta diventando sempre più difficile il reboot su James Bond. È da giugno che circola la notizia di un possibile reboot di James Bond per permettere ai più giovani di avvicinarsi al mondo della spia britannica. Dagli anni ’60 agli anni più recenti è stato un successo mondiale con attori dal calibro di Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan fino a Daniel Craig che hanno vestito i panni di 007. Con il film No Time to Die che ha chiuso un ciclo durato decenni. Per questo motivo ora si vuole fare un totale restyling del personaggio, ma non è così semplice come si pensava. A rivelarlo sono i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson che, durante un’intervista con Deadline, hanno affermato che:

Sean Connery nei panni di James Bond

“Nessuno è in corsa. Stiamo cercando di capire dove andare con lui, ne stiamo parlando. Non c’è una sceneggiatura e non possiamo inventarne una finché non decidiamo come ci avvicineremo al prossimo film perché, in realtà, è una reinvenzione di Bond”.

Arrivati a questo punto non è più certo se ci sarà un reboot, ma se ci dovesse essere non sarà certo prima di due anni poiché non è tutto così facile come sempre. A tal proposito, Barbara Broccoli rivela che:

“Molte persone pensano, ‘Oh sì, sarebbe divertente farne uno. Bene. Non funzionerà. Anche per noi è un grande investimento far uscire un nuovo Bond. Ecco perché, quando la gente dice ‘Oh, chi hai intenzione di prendere?’ Non si tratta solo di scegliere un attore per un film. Si tratta di una reinvenzione e ‘Dove la prendiamo? Cosa vogliamo fare con il personaggio?’. E poi, una volta capito, chi è la persona giusta per quella particolare reinvenzione? Con Daniel Craig quando abbiamo avuto la conversazione proprio a questo tavolo riguardo, sai, se l’avrebbe fatto, ha detto: ‘Beh, lo farò. Voglio davvero farne parte, l’intera faccenda.’ E ha vissuto fino a pentirsene. Ma è un grande impegno. Non si tratta solo di un paio di mesi di riprese”.

Ed a te piacerebbe vedere un reboot di James Bond? Chi vorresti che vestisse i panni di 007 nel reboot? Ti aspettiamo nei commenti!