Jason Momoa interpreterà un cattivo “eccentrico” in “Fast and Furious 10” o anche “Fast X” che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche a Maggio del 2023.

Dopo essere stato “il buono” per un po’ sul grande schermo ora è giunto il momento di indossare i panni dell’antagonista nel prossimo “Fast and Furious 10”.

Quando mi hanno offerto la parte ho pensato: “Non interpreto un cattivo da molto tempo e ho accettato”.

La star di Aquaman, infatti, non vedeva l’ora di potersi cimentare finalmente nel ruolo del villain e a rivelarlo è stato lo stesso attore, attraverso le pagine di Variety:

“È il momento della mia vita. Finalmente posso fare il cattivo. Sono stato il buono per un po’”. Aggiungendo poi che il suo personaggio è alquanto particolare: “È molto sadico, androgino e un po’ bizzarro. Ha molti problemi, questo ragazzo. Ha sicuramente dei problemi con il padre”.

Questa dichiarazione aiuta a comprendere la complicata psicologia del villain di Jason Momoa, che come molti antagonisti è spinto alle cattive azioni da traumi psicologici o ossessioni. E quando personaggi del genere hanno un passato difficile, nel quale i film vanno di tanto in tanto a scavare, il risultato è un personaggio tridimensionale e interessante.

Momoa sarà affiancato da un cast di tutto rispetto nel quale figurano, oltre all’inossidabile Vin Diesel, attori del calibro di Charlize Theron, Brie Larson e Daniela Melchior, nota per il suo ruolo da protagonista in West Side Story del 1961. Oltre a loro ci sarà anche Rita Moreno che è entrata a far parte di Fast X nel ruolo di abuela, la nonna di Dominic Torreto.

Con una produzione più che travagliata ed il regista Justin Lin che ha lasciato la regia di Fast X a riprese iniziate, i fan sono scettici sulla buona riuscita del progetto. Non resta che attendere allora Maggio del 2023 per poter avere una risposta.

Jason Momoa non solo il ruolo in “Fast X” anche il ritorno di Aquaman

Oltre al ruolo di antagonista in “Fast X” Jason Momoa riprenderà il ruolo di Aquaman nel sequel del DC Extended Universe (DCEU) “Aquaman and the Lost Kingdom” e ha rivelato che il film sarà un “viaggio di fratelli” tra il suo alter ego Arthur Curry e il fratellastro dell’eroe Orm Mario, interpretato da Patrick Wilson.

lui stesso ha spiegato: “È un po’ il viaggio di un fratello. Quindi è un sacco di cose divertenti e ci sono molte cose che sono proprio quello che sta succedendo nel nostro ambiente, come il problema del cambiamento climatico. Non ci sono solo molte risate ci sarà anche molto dolore, quindi un’azione meravigliosa”.

Il progetto vedrà Momoa riunirsi con Ben Affleck, che sta riprendendo il ruolo di Bruce Wayne/Batman nel film e non vede l’ora di lavorare di nuovo con il suo co-protagonista già incontrato sul set di “Justice League”.

Cosa ne pensi del ruolo da antagonista di Jason Momoa in “Fast X”?