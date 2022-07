Una notizia inaspettata ma che non sorprende, quella del matrimonio tra gli attori Kirsten Dunst e Jesse Plemons: i due sono infatti fidanzati ed innamoratissimi da ben sei anni, ed hanno già due figli, Ennis e James Robert, venuti alla luce rispettivamente nel 2018 e nel 2021.

Anche l’idea di un matrimonio era nell’aria da un po’ di tempo, ma tra la seconda gravidanza della Dunst e i problemi legati alla pandemia, l’evento è stato sempre rimandato… fino al 4 luglio di quest’anno, quando finalmente la coppia è riuscita a promettersi amore eterno davanti all’altare.

La notizia tuttavia è trapelata più tardi rispetto a quella data, in quanto la cerimonia si è svolta privatamente e in segreto, presso il resort di lusso GoldenEye ad Ocho Rios, in Giamaica.

E non che questo sia un luogo qualunque: proprio qui, infatti, lo scrittore Ian Fleming ha iniziato a metter su carta le prime bozze per i romanzi di James Bond, mentre successivamente il cantante Sting, membro della band dei Police, ha composto la meravigliosa “Every breath you take“.

Ma facciamo un piccolo, veloce recap per chi non conoscesse i due attori protagonisti di questo articolo, e quindi…

Chi sono Jesse Plemons e Kirsten Dunst?

Classe 1988 e originario del Texas, l’inizio vero e proprio del successo di Jesse Plemons deriva indubbiamente dalla sua partecipazione all’ultima stagione di “Breaking bad“, nella quale ha interpretato il ruolo dell’enigmatico Todd Alquist, membro del clan di Jack.

Successivamente, ha partecipato in numerosi film, con ruoli più o meno importanti: ricordiamo ad esempio il suo strano poliziotto Gary, desideroso di partecipare a una “serata dei giochi” in “Game night – indovina chi muore stasera” del 2018, o il suo George Bubank nel recente “Il potere del cane“.

Kirsten Dunst ha invece iniziato a lavorare sin da giovanissima, prendendo parte a film quali “Intervista col vampiro” (1994), “Jumanji” (1995), “Il giardino delle vergini suicide” (1999).

Celebre è poi il suo ruolo della prima Mary Joe nel primo film di Spider-Man, datato 2002, accanto a Tobey Maguire.

Ultimamente, abbiamo poi visto anche lei ne “Il potere del cane“, nel ruolo di Rose Gordon.

Una cosa curiosa che riguarda questi due attori, cinematograficamente (o meglio, serialmente) parlando, è la loro partecipazione alla serie “Fargo“, nella quale interpretano una coppia sposata… che questo fosse stato un segno?

Un amore a prima vista

Durante un’intervista, Jesse Plemons ha rivelato, in merito alla domanda circa il suo primo incontro con la compagna Kirsten Dunst:

“Immediatamente, senza troppe parole, ho guardato nei suoi occhi e ho visto il bellissimo, accogliente essere umano che è”.

Non sono mancate parole profuse d’amore anche da parte della Dunst, che riguardo a Plemons ha detto:

“La mia prima impressione su di lui è stata che lui è come me. Eravamo due persone che lavoravano molto similmente, e mi è sembrato di aver trovato la mia anima gemella.”

Bella, bella e bella, è questa coppia, a cui noi di Wonder Channel non possiamo che fare le nostre più sincere felicitazioni.