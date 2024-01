Gli attori hanno fatto 4 film insieme, ma DiCaprio non si è ancora abituato. Avevano recitato insieme addirittura nel 1993 in Voglia di ricominciare.

Qualche mese fa, durante una puntata di Good Morning America, Leonardo DiCaprio ha ammesso di sentirsi ancora nervoso quando sta recitando al fianco di Robert De Niro. Attualmente i due attori sono protagonisti nel film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. DiCaprio ha parlato con Chris Connelly di GMA durante la promozione del film insieme a Lily Gladstone, che nel film interpreta sua moglie.

Nonostante sia la quarta volta che DiCaprio recita al fianco di De Niro, il vincitore dell’Oscar per The Revenant ha ammesso di sentirsi intimidito sul set di Flower Moon.

“Certamente, certamente”, ha risposto DiCaprio quando gli è stato chiesto se aveva le mani tremanti mentre recitava di fronte alla star di Taxi Driver. “Un pochino anche in questo,” ha detto Gladstone, prendendo in giro leggermente il suo co-protagonista. “Me lo ricordo.”

“È Robert De Niro”, ha spiegato DiCaprio. “Ho fatto il mio primo ruolo importante in un film con Robert De Niro, e esattamente 30 anni dopo sto lavorando di nuovo con lui. [Stiamo] anche facendo una versione di quel film, sai, del figliastro abusato il cui padre adottivo ha un controllo mentale su di lui ed è abusivo.”

In Killers of the Flower Moon, DiCaprio interpreta Ernest Burkhart, sempliciotto, che viene persuaso dal suo zio, mafioso William “King” Hale (De Niro), a sposarsi nella famiglia di Mollie Kyle (Gladstone) per uccidere sistematicamente i suoi parenti e avere accesso al loro petrolio.

DiCaprio ha evidenziato come “Killers of the Flower Moon” presenti notevoli parallelismi con “Voglia di ricominciare” per quanto riguarda la rappresentazione di un rapporto complesso e teso. Questo rapporto, presente in entrambe le pellicole, si evolve fino a raggiungere momenti di intensa violenza fisica. Per esempio, nel film del 1993, “Voglia di ricominciare”, c’è una scena memorabile in cui DiCaprio e De Niro finiscono per demolire una cucina durante un acceso scontro. Analogamente, nel più recente film di Scorsese, si assiste a una scena in cui De Niro obbliga DiCaprio a mettersi in posizione prona, per poi colpirlo violentemente sul sedere, come punizione per un comportamento che lui considera sbagliato. Queste scene dimostrano la tensione e la complessità del rapporto tra i personaggi interpretati da DiCaprio e De Niro in entrambi i film.

DiCaprio ha ammesso a Connelly che riprendere quella dinamica è stato sorprendentemente facile, anche dopo tutti questi anni, a causa della sua naturale deferenza verso De Niro.

“Mi sono sentito come a casa,” ha detto DiCaprio. “Mi sono sentito come se stessi tornando a casa. È sembrato una parte intrinseca della mia infanzia e mi sono calzato subito in quelle scarpe.”

Sembra che ci sia stata più di un po’ di tensione intergenerazionale sul set dell’ultimo film di Scorsese. Queste recenti osservazioni di DiCaprio arrivano dopo che Scorsese ha ammesso che lui e De Niro “alzavano gli occhi” al cielo per le “infinite, infinite, infinite” improvvisazioni del giovane attore.

“Ogni tanto, io e Bob ci guardavamo e alzavamo un po’ gli occhi,” ha detto Scorsese al Wall Street Journal mesi fa. “E dicevamo a [DiCaprio], ‘Non hai bisogno di quel dialogo.'”

Nel film recitano anche Jesse Plemons, Pat Healy e un molto discusso Brendan Fraser.

Il film ha ricevuto già tanti premi e riconoscimenti tra cui le seguenti nomination per i prossimi premi Oscar:

Miglior film;

Miglior regia a Martin Scorsese;

Miglior attrice a Lily Gladstone;

Miglior attore non protagonista a Robert De Niro;

Miglior fotografia a Rodrigo Prieto;

Miglior colonna sonora a Robbie Robertson;

Miglior canzone a Wahzhazhe;

Miglior scenografia a Adam Willis;

Migliori costumi a Jacqueline West.

