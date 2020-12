Dopo nove anni di grande successo, Jesy Nelson lascia definitivamente le Little Mix, pronta a ripartire con una nuova vita. Ai fan la cantante aveva già annunciato una lunga pausa, ma ora pare che la rottura con la girl band sia definitiva, e la cosa viene confermata con una lunga lettera che Jesy ha scritto per i fan sui suoi social ufficiali.

Purtroppo per molti Mixers la partenza di Jesy Nelson sarà molto triste e difficile da digerire, ma è proprio ai fan più affezionati che Jesy ha chiesto maggior comprensione e supporto.

La lettera di Jesy inizia con completa sincerità e affetto, rivolgendosi direttamente ai Mixers, i fan affezionati che da anni seguono incessantemente la band e che ne hanno permesso il successo mondiale.

La cantante non nasconde la bellezza e la soddisfazione vissuta negli ultimi anni grazie alle Little Mix, ma pare che ormai il peso della fama sia diventato insostenibile, così come tutti gli impegni che una band chiede ai propri componenti. Ecco le sue parole che abbiamo tradotto per voi:

A tutti i miei Mixers,

Gli ultimi nove anni nelle Little Mix sono stati il periodo più bello della mia vita. Abbiamo ottenuto dei risultati che mai avrei pensato sarebbero stati possibili. Dalla vittoria del nostro primo Brit Award ai nostri concerti sold out alla 02.

Fare amicizia e trovare fan in giro per il mondo mi ha fatto sentire la ragazza più fortunata del mondo, e non potrei ringraziarvi mai abbastanza.

La verità è che di recente stare nella band è diventato per me molto difficile da un punto di vista mentale. Sto soffrendo la pressione dell’essere in una girl band e di vivere per soddisfare aspettative sempre molto alte.

Ad un certo punto nella vita arriva un momento in cui abbiamo bisogno di ritrovare il tempo per noi stessi, piuttosto che soddisfare le aspettative degli altri. E credo di essere arrivata al punto di dover dare via a questo percorso. Quindi, dopo averci pensato molto e con il cuore affranto, vi annuncio che ho deciso di lasciare le Little MIx. Ho bisogno di passare del tempo con le persone che amo, facendo le cose che mi fanno sentire felice. Sono pronta ad intraprendere questo nuovo capitolo della mia vita. Non sono sicura di come sarà, ma spero che sarete sempre qui per supportarmi.

Voglio dire grazie alle persone che mi sono state accanto in questo cammino. Tutto il duro lavoro e l’impegno che ci abbiamo messo dentro si sono rivelati un successo. Ad ogni fan che è venuto a vederci in concerto, che ha ascoltato le nostre canzoni e ha cantato a squarciagola, che mi ha mandato messaggi e mi ha supportato in questo periodo voglio dire che vi voglio bene e che non avrei mai potuto fare tutto questo senza di voi. Vi sarò grata per sempre.

Più di tutto vorrei dire grazie a Jade, Perrie e Leigh-Anne per essere parte di alcuni dei miei ricordi più belli. Non li dimenticherò mai. Spero che continuerete a realizzare i vostri desideri e che continuerete a fare la musica che amate.

Vi voglio bene, Jesy x