“John Wick 4” presenta alcune delle migliori scene d’azione mai realizzate, ma i suoi eccessivi 169 minuti di durata rovinano in fin dei conti l’esperienza complessiva.

Dopo il primo verdetto analizziamo bene il tutto nella recensione.

Negli ultimi 10 anni di cinema non ricordo una saga più tosta e simpatica di John Wick. Il primo film, John Wick del 2014, era un’affare a basso budget. Era diretto da un regista non ancora affermato, lo stuntman Chad Stahelski. Il film si comportò discretamente anche al botteghino.

John Wick 2 e John Wick 3 – Parabellum ampliarono il mito di Wick, aumentando la dose d’azione, aggiungendo più stelle (Halle Berry, Laurence Fishburne, perfino Angelica Huston entrò nel cast), e diventando sempre più apprezzati sia a livello commerciale che di critica. Sono passati quattro anni dall’ultimo film, e l’amore e l’apprezzamento per la saga sono solo cresciuti da allora.

Con John Wick 4, la serie raggiunge il suo apice e offre esattamente ciò che desiderano i suoi fan: più azione, più acrobazie mozzafiato, più luoghi esotici, più omicidi che sfidano le leggi della biologia e della fisica. Questo è il principale piacere del quarto capitolo di Wick ma è anche il suo difetto fatale.

La trama di John Wick 4 non si discosta troppo dai suoi predecessori: John si trova coinvolto con l’oscura High Table, il Re di Bowery (Laurence Fishburne) lo aiuta. Questa volta, John si scontra con il Marchese Vincent de Gramont (Bill Skarsgård), un membro di alto rango dell’High Table che vuole John morto.

Inseguito ancora una volta, John cerca rifugio presso il Continental di Osaka, dove il suo vecchio amico Shimazu Koji (Hiroyuki Sanada) e la figlia Akira (la cantante Rina Sawayama, brava ma sottoutilizzata) lo nascondono prima dell’inevitabile scontro tra l’esercito di Koji e gli scagnozzi di Gramont. Durante questa battaglia, John incontra due nuovi personaggi: Mr. Nobody (Shamier Anderson), un cacciatore di taglie la cui unica fedeltà è per chi ha più soldi; e Caine (Donnie Yen).

Dopo essere sfuggito a Osaka, Wick incontra Winston Scott, che abbiamo visto sparare a John da un tetto di New York City nel Capitolo 3. (Sembra che John si sia ripreso.) Scott suggerisce che l’unico modo per sconfiggere Gramont è giocare secondo le regole dell’High Table. In altre parole, deve sfidare Gramont a un duello, e chi vince, vive. Perché questo duello avvenga, John deve diventare nuovamente membro di una famiglia criminale, recarsi a Berlino e sparare, pugnalare e scontrarsi con innumerevoli orde di cattivi attraverso famosi monumenti parigini come l’Arco di Trionfo e la Basilica del Sacro Cuore di Montmartre.

La trama è piuttosto semplice, il che può essere positivo per un terzo sequel in una saga come questa. John Wick 4 non manca di coerenza narrativa, qualcosa che manca nel panorama cinematografico attuale di universi, multiversi e reboot complicati.

La forza maggiore e la debolezza del Capitolo 4 sono le sue scene d’azione, alcune delle più complesse e dettagliate mai messe su pellicola. L’assedio all’hotel Continental di Osaka, ad esempio, mette in mostra il talento di Stahelski nel combinare tensione e azione in una lunga sequenza di combattimento che passa dall’aggressività (l’esercito di Koji e Akira sconfigge brutalmente gli scagnozzi di Gramont nella hall affollata dell’hotel) alla moderazione (John affronta Caine in un combattimento uno contro uno) senza soluzione di continuità.

Ancora più impressionante è la lunga scena d’azione a Parigi, che vede John combattere praticamente tutti i cacciatori di taglie del mondo nelle strade di Montmartre, all’interno di edifici abbandonati, nel traffico di punta di fronte all’Arco di Trionfo e sui famosi 222 gradini che conducono al Sacro Cuore. Sulla carta, questo non dovrebbe funzionare, eppure Stahelski lo realizza rendendo le transizioni da una scena all’altra logiche. Il regista si ferma addirittura e inserisce una ripresa aerea lunga in un edificio di Montmartre, offrendo al pubblico una vista a volo d’uccello dell’azione, che è allo stesso tempo autoindulgente e assolutamente necessaria per la narrazione. C’è un’eleganza in alcune delle sequenze d’azione che rasenta la poesia e merita il confronto con film leggendari del genere come Terminator 2: Il giorno del giudizio e Mad Max: Fury Road.

Troppa abbondanza può essere negativa? L’unico errore di Stahelski, e si tratta di un grosso errore, è soffermarsi troppo sulle scene d’azione, che non solo ne diluiscono l’efficacia, ma evidenziano la realtà forzata in cui l’universo di John Wick si trova ora. Ad esempio, la sequenza di combattimento nel nightclub di Berlino inizia abbastanza bene, con John, Caine, Mr. Nobody e il nuovo personaggio Killa (uno Scott Adkins irriconoscibile) che giocano una partita di carte tesa prima di combattere in un nightclub affollato, che ha una cascata interna principalmente per ospitare scene di lotta come questa. Man mano che la sequenza prosegue, Stahelski inizia a ripetersi; John uccide un cattivo con una pistola, poi con un’ascia, poi ne uccide altri allo stesso modo, ecc. Nel frattempo, i frequentatori del nightclub non reagiscono affatto al massacro attorno a loro, mettendo in risalto il mondo fantastico in cui John Wick opera, dove praticamente tutti per strada sono sicari in attesa di essere chiamati.

È ben diverso dal primo John Wick, che ancorava il suo eroe a un dolore che lo rendeva immediatamente un protagonista per cui tifare. L’azione nell’originale, e anche nei sequel più elaborati, aveva un certo senso, anche quando era assurda. Nel Capitolo 4, le azioni sono solo assurde e, sebbene siano impressionanti, sono anche troppo lunghe e intorpidite per essere efficaci come potrebbero essere. Quando John sale quei 222 gradini verso la fine del film e poi viene spinto giù per ricominciare da capo, l’effetto è più di esasperazione che di qualsiasi altra cosa. Dobbiamo passare ancora una volta attraverso tutto questo? Questa è una domanda che mi sono posto spesso durante le quasi tre ore di durata del Capitolo 4. Ci sono solo tanti modi in cui John può uccidere qualcuno prima che diventi troppo ripetitivo e, beh, noioso, il che è fatale per qualsiasi film d’azione.

John Wick 4 è un film frustrante da guardare perché siamo di fronte a un grande film d’azione di due ore circondato da 50 minuti di eccessi. Non taglierei una singola sequenza d’azione del film, poiché ognuna ha la sua forma e funzione che serve alla narrazione e aggiunge qualcosa alla storia di John; invece, ridurrei ognuna di esse solo un po’, rendendo l’azione più snella e cattiva, e non soffermandomi troppo sull’assurdità del mondo iper-realistico in cui John Wick opera.

Ogni volta che vedo un film di John Wick al cinema, lo paragono a un giro su un’ottovolante. Il viaggio è breve ma vertiginoso, con alti e bassi continui. John Wick 4 è come andare su un’ottovolante per tre ore. È divertente all’inizio, ma a un certo punto, desideri semplicemente scendere dal giro e mangiare qualcosa.

In conclusione, John Wick 4 offre alcune delle migliori scene d’azione mai realizzate, ma il suo eccessivo minutaggio di 169 minuti rovina in definitiva l’esperienza complessiva. Nonostante ciò, il film dimostra ancora una volta l’incredibile talento coreografico e la spettacolarità delle sequenze d’azione che caratterizzano la serie. Tuttavia, ti consiglio di prepararti a un viaggio lungo e talvolta ripetitivo, in cui l’adrenalina e l’eccitazione delle scene d’azione potrebbero non essere sufficienti a compensare la stanchezza che il film può causare.

Sarebbe auspicabile che un eventuale quinto capitolo della saga di John Wick tornasse alle radici, concentrandosi su un’azione più snella e coinvolgente, senza sacrificare l’originalità e la spettacolarità che hanno reso celebre la serie. In questo modo, si potrebbe garantire un’esperienza cinematografica più equilibrata e appagante per gli appassionati di questo iconico personaggio.

E tu hai visto John Wick 4? Sei d’accordo con me o le scene lunghe d’azione non ti hanno stufato? Dì la tua attraverso i commenti. Sono curioso della tua opinione.