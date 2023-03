Keanu Reeves è appena tornato per la quarta volta nei panni di John Wick con il quarto capitolo della saga distribuito nei cinema dalla scorsa settimana.

La pellicola è diretta da Chad Stahelski e scritta da Shay Hatten e Michael Finch. La trama segue ancora una volta le gesta di John mentre pianifica l’azione per sconfiggere la Gran Tavola.

Ma, come recita la sinossi del nuovo film, “prima che possa guadagnarsi la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico con potenti alleanze in tutto il mondo e forze che trasformano i vecchi amici in nemici”.

Il franchise della pellicola è attualmente composto da quattro film. La serie è iniziata con “John Wick” nell’Ottobre 2014, prima di “John Wick: Capitolo 2” uscito nel Febbraio del 2017.

Entrambe le prime pellicole sono state scritte da Derek Kolstad e dirette da Stahelski (nel primo film affiancato da David Leitch). A Maggio 2019 era arrivato “John Wick 3 – Parabellum” ancora una volta con Stahelski dietro la macchina da presa. In questa occasione la sceneggiatura era stata curata da Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins e Marc Abrams. Mentre l’ultimo capitolo finora distribuito, “John Wick: Capitolo 4”, è in sala dallo scorso 23 Marzo.

John Wick: ci sarà un sequel?

L’enorme successo della saga ha indotto i produttori ad espandere la narrazione. Ecco dunque che a breve il focus sarà incentrato su nuovi personaggi.

È infatti già in fase di post-produzione una pellicola spin-off intitolata “Ballerina” la cui uscita è prevista al più nell’estate del 2024. Il progetto vede Ana de Armas nei panni della protagonista Rooney, una ballerina-assassina. Len Wiseman sarà il regista mentre è confermata l’apparizione dello stesso Keanu Reeves.

Non basta. Nel prossimo autunno sarà presentata in anteprima sulla rete statunitense “Peacock” una miniserie televisiva spin-off separata intitolata “The Continental”.

Ma la domanda che si pongono i fan è “Vedremo un John Wick 5?”. Al momento non c’è stata alcuna conferma ufficiale per un quinto film. Il produttore Joe Drake, forte dell’apprezzamento del pubblico, ha affermato che “non siamo ancora pronti a dire addio a Keanu con questo franchise” e che “ci sono diverse cose che possiamo fare”.

