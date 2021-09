Johnny Depp sarà ospite a Roma di Alice nella Città 2021, arrivata alla XIX edizione, e che si terrà nell’ambito della sedicesima edizione del Festival del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 24 ottobre 2021.

Il divo hollywoodiano, dunque, prenderà parte alla kermesse cinematografica, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, che è dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni. Ospite d’eccezione, attesissimo da tutti, Johnny Depp è stato invitato per presentare Puffins, la web-serie animata prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e spin-off del film d’animazione Arctic – Un’avventura glaciale.

La serie, che a quanto pare è unica nel suo genere, conta ben 250 episodi realizzati in formato mobile-short content, che durano circa cinque minuti ciascuno, ai quali Johnny Depp ha partecipato in vesti per lui del tutto inedite: ha infatti prestato la propria voce e i suoi tratti somatici alla pulcinella di mare protagonista, che lo ricorda anche per il nome e che si chiama Johnny Puff.

Johnny Depp a Roma sarà una pulcinella di mare

Johnny Puff, serie animata per bambini, racconta le avventure di una pulcinella di mare, che si chiama per l’appunto Johnny, che ha un gruppo di divertenti e simpatici amici, dai teneri nomi: Tic e Tac, Didi e Pie. Gli amici vivono tutti insieme nella tribù di Puffin, che si trova nella grande e tecnologica tana del paffuto Otto, un tricheco, che è anche un abile ingegnere e un attento collezionista.

Il gruppo di amici, guidati da Johnny, vive una serie di vicende legate alla vita quotidiana, ma decidono, spesso e volentieri, di portare avanti una serie di missioni. Cosa comportano? Nulla di particolare, ma in questo modo si avrà la scusa di parlare ai bambini di alcuni temi importanti come l’uguaglianza di genere, l’inquinamento e l’importanza della salvaguardia ambientale.

Il fine della serie animata, quindi, è la divulgazione e la sensibilizzazione nei riguardi dei bambini. L’idea, quindi, è quella di intrattenere il giovanissimo pubblico, ma allo stesso tempo educarlo, provare a renderlo consapevole e poi farlo divertire grazie alla messa in campo di esilaranti e originali gag.

Come spiega il produttore Andrea Iervolino, presidente di ILBE, parlando del film:

“Si tratta della prima partecipazione dell’attore a un prodotto short-content, un progetto nuovo e avanguardista. Siamo orgogliosi che una figura del calibro di Johnny Depp abbia creduto nel nostro progetto e ne faccia parte attivamente, condividendo con la produzione idee e spunti creativi che daranno sicuramente un valore aggiunto ai Puffins.”

Alice nella città arriva alla sua XIX edizione

Alice nella città è un festival cinematografico internazionale che è dedicato integralmente alle giovani generazioni. Solitamente si tiene nei mesi autunnali, ed è oramai legato alla Festa del Cinema di Roma che quest’anno si tiene dal 14 al 24 ottobre 2021, in due location d’eccezione: l’Auditorium Parco della Musica e, da quest’anno per tutta la durata della manifestazione, anche l’Auditorium della Conciliazione.

La kermesse, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, è nata nel 2003, ancora prima della Festa del Cinema di Roma, ed è sempre stata dedicata ad un pubblico giovane. Quest’anno, quindi, la possibilità di ospitare Johnny Depp, molto amato dal pubblico di Alice nella Città, che da anni chiede di incontrarlo, è un gran risultato per tutti gli organizzatori, che hanno dichiarato:

“Ci sono attori che risultano inscindibilmente legati ad alcuni dei personaggi che hanno interpretato nella loro carriera e viceversa: Edward mani di forbice, Jack Sparrow, Willy Wonka, hanno vissuto avventure così epiche grazie anche al carisma di Johnny Depp. Attori come lui hanno dato anima e corpo a personaggi entrati nell’immaginario del pubblico di diverse generazioni e per questo, nonostante il tempo che passa, rimangono tra i più amati e iconici di tutti i tempi.”

L’attore, infatti, non è nuovo alla scelta di prestare la sua immagine a film per i giovanissimi, infatti la sua presenza di quest’anno a Roma è legata anche alla scelta di organizzare un omaggio legato ai personaggi che ha interpretato e che sono riusciti a entrare nell’immaginario di tante generazioni, davvero di ogni età. Tra i titoli più famosi ricordiamo: Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato”, la saga cinematografica de “I Pirati dei Caraibi” e, immnacabili, Alice in Wonderland, Alice attraverso lo specchio e Neverland – Un sogno per la vita.