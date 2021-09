I Jonas Brothers sono tornati con un nuovo singolo dal titolo “Who’s in Your Head”. La boy band composta dai fratelli Kevin Jonas, Joe Jonas e Nick Jonas ha pubblicato venerdì anche un lyric video per promuovere il disco uscito quest’anno.

Il brano si caratterizza per un riff di chitarra trascinante e un ritmo coinvolgente voluto dal suono tipico del basso, che invita chi ascolta a entrare in pista a ballare.

Il testo del brano parla di un amore travagliato, in cui il protagonista si chiede cosa passa per la testa della persona amata. Egli fa di tutto per capire come la sua donna trascorre il tempo e per quale motivo i due non stanno insieme in quel momento.

“Who’s in Your Head” è il terzo singolo del 2021 dei Jonas Brothers. Il gruppo aveva precedentemente pubblicato “Leave Before You Love Me” con Marshmello e “Remember This”. Inoltre, i Jonas Brothers si sono uniti a Nick Jonas in “Selfish”, una canzone dell’edizione deluxe del suo quarto album solista, Spaceman . I Jonas Brothers hanno anche pubblicato la canzone “Mercy” per la colonna sonora di Space Jam: A New Legacy .

I Jonas Brothers hanno dichiarato attraverso il loro canale Instagram che il video musicale “Who’s in Your Head” arriverà nei prossimi giorni.

Traduzione di “Who’s in Your Head”

[Strofa 1]

Ti sei mosso come per magia, ti sei mosso come il tempo

Avevi il tuo cuore travestito

Quando piangi diamanti, sì, brillano

Ma mi accecano gli occhi, e ora

[Pre-ritornello]

Sento i sussurri ogni notte

Anche quando sto sognando

Ora, dimmi, piccola, ti dispiacerebbe?

[Ritornello]

Voglio sapere chi c’è nella tua testa?

Rubando il tuo cuore mentre sto ancora sanguinando

Chi c’è nel tuo letto?

Avvolto tra le tue braccia mentre non dormo

Mi sono perso nel tuo alone (Halo), voglio solo saperlo

Sapere chi c’è nella tua testa, nella tua testa

Voglio sapere chi c’è nella tua testa, nella tua testa

[Strofa 2]

Ti sei mosso come un pericolo, ma non mi importa

Il modo in cui parli con i tuoi occhi (I tuoi occhi)

Mi lasci a pezzi, e non posso mentire

Mi prende ogni volta, e ora

[Pre-ritornello]

Sento i sussurri ogni notte

Anche quando sto sognando

Ora, dimmi, piccola, ti dispiacerebbe?

[Ritornello]

Voglio sapere chi c’è nella tua testa?

Rubando il tuo cuore mentre sto ancora sanguinando

Chi c’è nel tuo letto?

Avvolto tra le tue braccia mentre non dormo

Mi sono perso nel tuo alone (Halo), voglio solo saperlo

Sapere chi c’è nella tua testa, nella tua testa

Voglio sapere chi c’è nella tua testa, nella tua testa

[Ponte]

Mi butti giù

Sulle mie ginocchia

In ginocchio, sì

Mi fai impazzire

Quando vuoi

Quando vuoi?

Oh mi butti giù

Sulle mie ginocchia

In ginocchio, sì

Perché ogni volta che ti guardo negli occhi

(Guarda nei tuoi occhi)

[Ritornello]

Voglio sapere chi c’è nella tua testa?

Rubando il tuo cuore mentre sto ancora sanguinando

Chi c’è nel tuo letto?

Avvolto tra le tue braccia mentre non dormo

Mi sono perso nella tua aureola (Halo), voglio solo saperlo

Sapere chi c’è nella tua testa, nella tua testa

Voglio sapere chi c’è nella tua testa, nella tua testa

[Finale]

Nella tua testa ancora, piccola

Nella tua testa, mentre stai dormendo

Nella tua testa ancora, piccola

Nella tua testa, mentre stai dormendo