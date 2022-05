Gemitaiz ha pubblicato, insieme a Marracash e Coez, il suo nuovo singolo intitolato K.O. tratto dall’album “Eclissi”.

Il nuovo disco arriva dopo “Davide”, uscito nel 2018 e vede la collaborazione di tantissimi artisti del mondo del rap come Neffa, MadMan, Noyz Narcos e Venerus, con cui Gemitaiz ha collaborato diverse volte.

Nell’album trovano spazio anche la collaborazione internazionale con ASAP Frog e un altro grande nome del rap, Sfera Ebbasta. Infine, si rinsalda il trio composto da Gemitaiz, Marracash e Coez, che in passato hanno regalato momenti altissimi e che ora si ritrovano proprio con la collaborazione nel brano K.O.

Il significato di K.O. di Gemitaiz, Marracash e Coez

In K.O. i tre artisti, manifestano la propria forza nel mondo del rap.

Recuperano lo stile del genere musicale e riportano alla sfida e al confronto tra il rap e gli altri generi musicali, riuscendo ad esprimere al meglio, proprio la capacità di mandare al tappeto, quindi K.O. gli avversari con la loro musica.

Le voci dei rapper che si alternano nelle strofe della canzone si uniscono al meglio e riescono a coinvolgere a pieno l’ascoltatore.

Nel ritornello del brano, i tre, ripetono proprio la volontà di mandare al tappeto gli altri con la loro musica e il loro stile, sottolineando che non hanno paura degli altri e che manderanno tutti K.O.

Il testo di K.O. di Gemitaiz, Marracash e Coez

Scrivo barre toste

Si differenziano dalle vostre (Ah)

Le faccio a pezzi come fanno in Hostel

Non faccio cosplay

Esco dalla giungla come in Bianco/Gospel

Canne grosse

Baby, poi ci fanno il poster

Hai paura, fra’, ti capisco

Sono lì con te mentre ti ascolti in macchina il disco

Non ti vedo, se mi cerchi, sono là nell’abisso

Platina e insisto

Ascendo insieme a Fatima e Cristo (Uh)

Non ci rimodelli (Ah)

Questi si sono montati la testa tipo Genny

Si fanno i video con le rivoltelle e i coltelli (Yah)

Ma sono morbidi, sì, tipo Jelly

Confronto sono Niko Bellic o Licio Gelli

Versi illuminati, soffia il vento in piazza

Persi sui binari con l’argento in tasca

Consumo le ruote come dentro al NASCAR (Ehi-eh)

Il cuore me lo vendo all’asta (Ciao)

Non vi do un cazzo, prendo e basta

Se la mia rabbia fosse come la pioggia

Tu saresti una goccia della sete che ho

Se la mia voce fosse il vento che soffia

Saresti solo il prossimo ad andare a K.O., K.O.

Adesso prendo tutto, pure se non è per me

E se dovessi morire presto, fa lo stesso, yeh

Ciccia, non sai che ti perdi

Bella massiccia, Katy Perry

Voi che c’avete i ferri

Ogni mio disco vuoi che ti sotterri (Ah?)

Entri in un mare di merda su un ferry

Bordelli, pasta, uovo, pork belly

Come Manu (Manu), il mondo in mano, mano senza anelli

Siamo lo zoo di Berlino

Il concerto era vuoto, uguale mi divertivo, mi sentivo

Staccato dalla terra, ma non era il palco (Ah)

Staccavo dalla guerra, ma non era l’alcol (Nah)

Non ho mai chiesto così tanto

Se non ci fossi, il mercato sarebbe un altro

Marra aka Zack con la Rage Against

Ghetto rider, metto coca nel Gatorade (Ehi)

King del market, senza marketing, senza ciance

L’ho messo in culo a tutti ‘sti rapper, Trentalance (Ah)

K.O., spacco pure ‘sto carillon

Marra l’ha carriata, dall’inglese, bro, “carry on”

La scena è cariata

Troppi con questi candy flow, Brandy Old

Brinda a ‘sta vita puttana, Brandi Love (Uh)

Star boy (Star boy), Alfa Centauri

Fatti i cazzi tuoi (Cazzi tuoi) e campa cent’anni (Ehi)

In Alfa gendarmi fermano per accertarsi

Sono arrivato al grande pubblico ma senza andarci

È tutta la sera, ma rimane

A Cristo sulla mia catena viene il mal di mare (Oh)

Sto aspettando ancora per suonare (Ehi-eh)

Dopo Persona tutti con il disco personale

Se la mia rabbia fosse come la pioggia

Tu saresti una goccia della sete che ho

Se la mia voce fosse il vento che soffia

Saresti solo il prossimo ad andare a K.O., K.O.

Adesso prendo tutto, pure se non è per me

E se dovessi morire presto, fa lo stesso, yeh

