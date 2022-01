L’attore Keanu Reeves (Dracula di Bram Stoker, Il profumo del mosto selvatico, Matrix) potrebbe passare al piccolo schermo e diventare il protagonista della serie The Devil In The White City, prodotta dal regista Martin Scorsese (Fuori orario, Cape Fear – Il promontorio della paura, The Departed – Il bene e il male), che ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura televisiva.

Si tratta di una novità per il notissimo regista americano, uno dei più amati di tutti i tempi, che ha probabilmente deciso di adeguarsi a ciò che succede attualmente e di mettere la sua arte anche a servizio del piccolo schermo. Lo farà, però, se il progetto dovesse andare in porto, con ogni onore e scegliendo di circondarsi di altri pezzi da novanta come lui.

La serie, che ha come titolo, al momento, The Devil In The White City, è tratta dal bestseller omonimo dello scrittore statunitense Erik Larson (Il tifone di Galveston. Il più terribile uragano della storia, Guglielmo Marconi e l’omicidio di Cora Crippen, Scia di morte. L’ultimo viaggio della Lusitania), pubblicato nel 2002.

The Devil In The White City, il progetto televisivo di Martin Scorsese che ha come protagonista Keanu Reeves e come produttore Leonardo Di Caprio

La serie promette di essere già sulla carta un grande successo. Oltre ai contatti con Keanu Reeves – attualmente nelle sale come protagonista dell’attesissimo Matrix 4 – che, secondo quanto scritto da Deadline, sarebbe già in trattative avanzate per il ruolo del protagonista maschile dello show, The Devil In The White City sarà prodotta da una coppia d’eccezione: il regista Martin Scorsese e l’attore Leonardo Di Caprio (Romeo + Giulietta di William Shakespeare, Blood Diamond – Diamanti di sangue, C’era una volta a… Hollywood), che tornano così a confermare il loro sodalizio artistico.

A quanto pare, da quel che è trapelato a proposito del progetto sullo show, inizialmente Leonardo Di Caprio aveva acquistato i diritti del libro già nel lontano 2010 per realizzarne un lungometraggio diretto proprio da Martin Scorsese ma, alla fine, il film si è trasformato in una miniserie certamente ambiziosa e con un budget decisamente sostanzioso, in sviluppo da tempo per la piattaforma di video in streaming Hulu.

Sembrerebbe già tutto confermato e deciso, anche se non c’è ancora nulla di definitivo e certo a proposito del ruolo di Keanu Reeves, ma se le voci sul suo coinvolgimento si rivelassero fondate, per l’attore hollywoodiano si tratterebbe del primo ruolo da protagonista in una serie televisiva. Accetterà questa nuova sfida?

Di cosa parla The Devil In The White City?

The Devil in the White City , fedele al romanzo di Erik Larson da cui è tratto e che ha come titolo completo “The Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America”, racconta racconta due vicende parallele, ovvero la storia vera di due uomini, un architetto e un serial killer, i cui destini furono legati per sempre dall’Esposizione Universale di Chicago del 1893.

La serie segue le gesta di Daniel H. Burnham, un architetto brillante e arrogante, che ha dato vita all’Esposizione Universale del 1893, e che si è impegnato per realizzarsi professionalmente e socialmente, ma che è conosciuto soprattutto per essere stato ingaggiato per progettare un edicificio chiamato semplicemente Il Castello, una vera e propria trappola mortale per chiunque vi si addentri, fino alla morte. Insieme a lui si racconta anche di Henry H. Holmes, un medico bello, serial killer astuto, che ha modellato il suo “castello dell’omicidio” farmaceutico in maniera capillare, mettendo su un palazzo costruito per sedurre, torturare e mutilare le giovani donne, sempre a Chicago nello stesso periodo.

Viene descritto, quindi, un “parco divertimenti dell’orrore” fatto di camere segrete, muri scorrevoli, porte blindate, scale e corridoi senza via d’uscita, botole con scivoli e persino un’enorme piscina piena di liquido corrosivo. La storia porta dunque lo spettatore in un tour di omicidi, romanticismo e mistero in quella che fu una vera e propria età dell’oro per chi allora la visse.

I produttori di The Devilm in The White City

Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese sono i produttori esecutivi della miniserie prodotta da Paramount TV, ABC Signature e Appian Way insieme a Rick Yorn (Rolling Thunder Revue: Martin Scorsese Racconta Bob Dylan, Spin the Wheel, The Godmother), Sam Shaw (Masters of Sex, Manhattan, Castle Rock), Jennifer Davisson (The Shining Girls, Cappuccetto Rosso Sangue, Robin Hood – L’origine della leggenda) e Stacey Sher (Giovani, carini e disoccupati, La mia vita a Garden State, La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones). Todd Field (Una notte da ricordare, Parlando e sparlando, Eyes Wide Shut) dirigerà i primi due episodi mentre, Sam Shaw starebbe scrivendo anche la sceneggiatura.