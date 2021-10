Kelly Clarkson ha pubblicato il suo nono album in studio, When Christmas Comes Around… Il disco natalizio di 15 tracce include una collaborazione con Ariana Grande dal titolo: “Santa, Can’t You Hear Me“.

Clicca qui sotto per scoprire l’album di Kelly:

Sulla traccia che cattura lo spirito natalizio con la sua allegra produzione, la coppia dice a Babbo Natale di aspettare a fare le gite in slitta, inviare i regali e altro ancora. “Non ho bisogno di niente. Ti ho inviato una lettera su come realizzare i miei sogni”, cantano le due artiste. “Quello che voglio per Natale non è arrivato e mi sento così triste. Dimmi cosa posso fare? Tieni il vischio e…. Babbo Natale, non mi senti?”

Ariana Grande e Kelly Clarkson a The Voice in compagnia di John Legend e Blake Shelton.

“When Christmas Comes Around… cattura la diversità delle vacanze e spero che tutti possano trovare qualcosa nel disco a cui si possano collegare”, ha detto Clarkson in una dichiarazione. “Speriamo che le canzoni siano molto allegre, ma se no, ehi… non sei solo!”

L’LP è il primo della cantante da Meaning of Life del 2017 e il suo secondo album natalizio da Wrapped in Red del 2013. Include classici natilizi e canzoni originali.

Se l’hai già ascoltato, dì la tua attraverso i commenti.