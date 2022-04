Dopo il notevole successo ottenuto con “Stay“, realizzato in collaborazione con Justin Bieber, il rapper australiano Kid Laroi torna a calcare lo scenario musicale con “Thousand miles“.

L’annuncio dell’uscita del brano è stato fatto dallo stesso Laroi martedì scorso sui social, mediante un video di appena sei secondi in cui il cantante, vestito di bianco, è seduto su una panchina del parco in totale tranquillità… finchè un pianoforte rosso non cade dal cielo proprio sulla sua testa. Subito dopo, lo schermo diventa completamente nero e, atteso qualche secondo, appare una scritta: 22 aprile.

Già a gennaio 2021 era stato rilasciato da Laroi uno snippet di “Thousand miles” sul proprio profilo Instagram, e un mese dopo su quello Twitch.

Significato della canzone

In “Thousand miles“, Kid Laroi racconta le ultime relazioni amorose che ha intrapreso, spesso costellate di problemi e incomprensioni che si riflettono anche, di nuovo, sulla storia in cui è coinvolto al momento, e delle quali lui stesso si prende la colpa (“sto per rovinare tutto con te“).

Tuttavia, nonostante ciò, il cantante non sembra voler cambiare il proprio comportamento (“vorrei poterti dare tutto quello che vuoi, ma non lo farò”, “non cambierò mai, non potrei nemmeno se volessi per te“).

L’unica soluzione che mette in campo, dunque, è quella di consigliare alla sua attuale ragazza di star lontana da lui (“se fossi in te, starei a mille miglia di distanza“), ritenendo che stia meglio da sola, senza però, allo stesso tempo, voler rinunciare definitivamente a lei (“vieni da me stasera, ecco un altro errore che so che farò).

Traduzione del testo

[Intro: Kid Laroi]

Oh oh oh

[Refrain: kid Laroi]

Conosco quello sguardo sul tuo volto

Vieni da me, vieni da me stasera

Ecco un altro errore che so che farò

So che farò stasera, oh

[Pre-ritornello: Kid Laroi]

Oh, dovresti lasciar perdere, starai meglio da sola

Perché sto per rovinare tutto con te

Conosco quello sguardo sul tuo volto

Vieni da me, vieni da me stasera

[Ritornello: Kid Laroi]

E non cambierò mai

Non potrei nemmeno se volessi per te, oh-oh

non c’è nient’altro da dire

Se fossi in te, se fossi in te

Allora starei a mille miglia di distanza

(A mille miglia di distanza, sì)

[Verso 1: Kid Laroi]

È difficile rinunciare a tutto

Sto cercando di bloccarti ma stai eludendo i miei pensieri

E hai dieci dita avvolte attorno al mio cuore, uh (cuore)

Vorrei poterti dare tutto quello che vuoi, ma non lo farò, no

[Pre-ritornello: Kid Laroi]

Oh, dovresti lasciar perdere, starai meglio da sola

Perché sto per rovinare tutto con te

Conosco quello sguardo sul tuo volto

Stai venendo verso di me, domani ci salutiamo

[Ritornello: Kid Laroi]

E non cambierò mai

Non potrei nemmeno se volessi per te, oh-oh

non c’è nient’altro da dire

Se fossi in te, se fossi in te

Allora starei a mille miglia di distanza

(A mille miglia di distanza, sì)

[Bridge: Kid Laroi]

Qui tra le tue braccia

Sono già andato

Mi hai frainteso

E abbiamo giocato insieme

[Refrain: Kid Laroi]

Conosco quello sguardo sul tuo volto

Vieni da me, vieni da me stasera

Ecco un altro errore che so che farò

So che farò stasera

[Ritornello: Kid Laroi]

E non cambierò mai

Non potrei nemmeno se volessi per te, oh-oh

non c’è nient’altro da dire

Se fossi in te, se fossi in te

Allora starei a mille miglia di distanza

(A mille miglia di distanza, sì)

