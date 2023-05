Martin Scorsese si appresta a tornare nei cinema con un titolo che sta già facendo parlare molto di sé: “Killers of the flower moon“, ispirato all’omonimo romanzo thriller scritto da David Grann.

Come sostenuto dal regista in merito al proprio film:

“Probabilmente si tratterà di un western, ambientato in Oklahoma durante gli anni del 1921 e del 1922. Figureranno cowboy, macchine e cavalli e si incentrerà sugli Osage, una tribù indiana a cui è stata attribuita una terra devastata che però loro tanto desideravano e amavano, in quanto ad essa i bianchi non erano per niente interessati. In quello stesso territorio è stato però scoperto dopo poco il petrolio, e di conseguenza gli Osage, per circa un decennio, sono diventati il popolo più ricco del mondo; è così iniziata una guerra che ha visto negli Osage le povere vittime da parte di proprietari di ranch avidi e privi di scrupoli.”

Si tratta dunque di un’opera tratta da una drammatica e intensa storia vera, nella quale è chiaro il doveroso intento di profonda denuncia sociale.

Qui sotto potrete vedere il primo trailer ufficiale di “Killers of the flower moon“, doppiato in italiano e rilasciato solo pochi giorni fa dalla 01 Distribution.

Nel cast figurano volti molto noti di Hollywood, quali Robert De Niro e Leonardo DiCaprio in primis, nel ruolo di protagonisti, ma anche Brendan Fraser, Jesse Plemons, Jason Isbell, Pat Healy, Gary Basaraba, Louis Cancelmi, Tantoo Cardinal.

Per quanto riguarda la data di uscita, invece, “Killers of the flower moon” approderà nelle sale il prossimo 19 ottobre.

