Il mese scorso è approdato al cinema – e poco dopo è stato rilasciato anche su Netflix – il film “Glass onion“, che rappresenta il seguito di “Cena con delitto“.

Stiamo parlando di quella che viene definita la saga di “Knives out“, una serie di film (ad oggi ne consta 2) diretti da Rian Johnson e con protagonista il celeberrimo quanto irriverente detective Benoit Blanc (interpretato da Daniel Craig) alle prese ogni volta con un misterioso caso di omicidio da risolvere.

“Cena con delitto” e “Glass onion” possono dunque annoverarsi tra le opere di genere thriller, vista la trama di base, ma si caratterizzano anche (soprattutto “Glass Onion“) per una comicità sardonica che talvolta sfocia un po’ nel trash, che però nonostante tutto contribuisce ad alleggerire la tensione e non rovina la godibilità e la suspance dell’opera (anche se a volte è forse davvero un po’ troppa e abbastanza fuori luogo, peraltro).

Sembra comunque che il regista sia giunto a un punto di svolta: durante una recente intervista, Rian Johnson si è infatti dichiarato entusiasta di lavorare al franchise di “Knives Out“, e di essere emozionato al pensiero di realizzare un terzo film, che tuttavia a suo dire si discosterà dai due che lo hanno preceduto. Per riportare le sue parole:

“Ho in mente un futuro progetto con nuovamente protagonista Benoit Blanc, e questa è al momento la cosa che mi eccita maggiormente, non riesco a concentrarmi su nessun altro tipo di storia. Ho in mente un bel po’ di idee, ma non è ancora tutto bene a fuoco. So solo che sarà davvero molto diverso dai precedenti titoli, e questo aspetto mi affascina tantissimo.”

Ancora molto mistero vige dunque sul nuovo titolo della fortunata saga di “Knives out“, di cui purtroppo al momento non si hanno maggiori dettagli. Sarà comunque nostra premura informarvi in merito non appena verranno rilasciare ulteriori news.

Nel frattempo, chi ancora non li avesse visti può recuperare sia “Cena con delitto” sia “Glass Onion” su Netflix.

