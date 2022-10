L’Imperatrice è una serie tv originale tedesca che ha fatto il suo debutto su Netflix qualche settimana fa, precisamente il 28 settembre, e ci racconta la storia dell’Austria dell’800 con protagonisti la ribelle Sissi ed il suo amato, l’imperatore Francesco Giuseppe.

La loro storia d’amore fa sognare tutti tra obblighi, lotte di potere, ribellione. La serie tv (qui la nostra recensione sulla prima stagione) creata da Katharina Eyssen ha attirato l’attenzione del pubblico e si è dimostrata essere una carta vincente per Netflix che è sempre alla ricerca di titoli in grado di appassionare il pubblico soprattutto dopo aver perso oltre 200mila abbonati nel giro di poco tempo e per sconfiggere la concorrenza dei diretti avversari. D’altronde si sa che queste storie delle famiglie reali attirano da sempre l’attenzione poiché si tratta di mondi inavvicinabili e distanti dai nostri e quindi c’è la voglia di scoprire qualcosa in più, come il caso della serie tv The Crown. La domanda che ora sorge spontanea è quella di chiedersi se L’Imperatrice avrà o meno una seconda stagione. Partiamo dal presupposto che Netflix ha scommesso molto su questa serie tv facendo un’ottima campagna di marketing in Germania ed in Austria, inoltre anche i risultati dei telespettatori sono ben visibili quindi ci sono tutte le carte in regola per poter avere una seconda stagione de L’Imperatrice.

Devrim Lingnau e Philip Froissant nei panni di Sissi e Franz nella serie tv L’Imperatrice

Ovviamente, però, sarà necessario aspettare l’annuncio ufficiale del colosso di streaming che, di solito, si prende circa un paio di mesi dopo il debutto del titolo per decidere se andare avanti o meno, se puntare o meno sul nuovo titolo. I primi sei episodi de L’Imperatrice ci hanno permesso di conoscere meglio Sissi e la sua storia d’amore con Franz, ma se non avete ancora avuto modo di guardarla non proseguite nella lettura dell’articolo per evitare degli spoiler. La prima stagione ci ha fatto scoprire l’incontro tra Sissi e Franz, il loro colpo di fulmine fino all’allontanamento con Maximilian, il secondo erede in linea di successione (che vive perennemente all’ombra del fratello maggiore), che passa sempre più tempo insieme a Sissi che ama distrarsi con lui mentre Franz spera di potersi riconciliare con lei. Il primo capitolo si chiude con numerosi punti di domanda che lasciano il pubblico con il fiato in sospeso ovvero chiedendosi se Franz riuscirà o meno a riconquistare Sissi. Pare quindi scontato pensare che ci sarà la seconda stagione che, a questo punto, dovrebbe fare il suo debutto entro la fine del prossimo anno per dare la possibilità di scrivere la sceneggiatura, per andare sul set ad inizio del prossimo anno e poi per post produrre il lavoro. Di sicuro nel cast della seconda stagione de L’Imperatrice troveremo ancora i protagonisti ovvero Devrim Lingnau nei panni di Sissi e Philip Froissant in Franz. Non ci resta altro che aspettare per vedere cosa succederà e se nella seconda stagione Sissi perdonerà il suo Franz o se deciderà di cedere alle lusinghe di Maximilian.

E tu hai già avuto modo di guardare la prima stagione de L’Imperatrice? Secondo te ci sarà il secondo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!