Bridgerton è una serie tv di successo, irregolare e divertente. Ma soprattutto, segue i cliché romantici tipici delle storie d’amore. Nella prima stagione, la relazione tra Daphne e Simon era una “relazione falsa”. Nella seconda, Anthony e Kate erano “nemici che diventano amanti”. E ora, nella prima parte della terza stagione, ci troviamo di fronte alla storia di Colin e Penelope, che incarnano il classico cliché degli “amici che si innamorano”. (La seconda metà della stagione uscirà a giugno; ne parleremo allora.)

Fin dalla prima stagione, sappiamo che Penelope Featherington (interpretata da Nicola Coughlan) ha una cotta enorme per il suo amico Colin Bridgerton (Luke Newton). Ma Colin era, per dirla in modo gentile, “non la cagava neppure di striscio”. Penelope ha attraversato un paio di stagioni di mercato matrimoniale senza successo e comincia a temere di restare in balia delle sue terribili sorelle. È ansiosa di trovare un marito. Colin, nel frattempo, torna da un tour avventuroso in Europa e sembra il più affascinante degli uomini. Con tante storie da raccontare ed esperienze vissute. Tuttavia, Penelope non è contenta di vederlo. Come mai? Durante una festa, Colin aveva detto a dei suoi amici che non avrebbe mai, mai, mai pensato di corteggiarla.

Per riconciliarsi, i due escogitano un piano: Colin aiuterà Penelope a conquistare altri uomini, anche se non è chiaro cosa significhi realmente, e non lo vediamo mai all’opera. (Penelope è già molto affascinante! Calmati, Colin.) Penelope si concede anche un restyling che, come sappiamo dalle storie d’amore, trasforma le “brutte” in cigni. Colin inizierà a vederla in modo diverso? Vedere altri uomini rispondere a lei risveglierà in lui dei sentimenti?

Le risposte a queste domande sono prevedibili, così come lo è il risultato finale. Sarebbe interessante vedere Penelope dire a Colin qualcosa come “hai perso la tua occasione” e andarsene con un uomo molto affascinante. Ma questa sarebbe un’altra storia. Come sempre, è l’esecuzione che conta.

Il personaggio migliore della stagione è Nicola Coughlan. Vincente e divertente fin dalla prima stagione. Penelope è uno dei personaggi più affascinanti di Bridgerton. Non solo per il suo amore per Colin, ma anche per le sue imprese come Lady Whistledown, la scrittrice di gossip segreta. Questo ha complicato la sua amicizia con Eloise, la sorella di Colin. Chiunque guardi la serie fa il tifo per Penelope, quindi sarebbe più facile appassionarsi alla 3° stagione se Colin mostrasse un po’ più di carattere e determinazione.

Nei libri su cui si basa Bridgerton, possiamo sentire i pensieri dei personaggi e vedere come cambiano i sentimenti di Colin verso Penelope. Ma qui, sembra essere guidato da due motivazioni principali: pietà per l’incapacità di Penelope di trovare un marito e senso di colpa per il suo comportamento da idiota. Queste emozioni non sono ideali per costruire una storia d’amore, perché non riguardano i veri sentimenti di Colin verso di lei. Un paio di sguardi significativi non bastano a trasformare la pietà in passione.

Colin, nonostante sia un Bridgerton, non sembra all’altezza di Penelope. Lei è una scrittrice intelligente, appassionata e talentuosa. Con splendidi capelli rossi e una vita segreta. Colin è un bel ragazzo che ha tenuto un diario durante le vacanze. Bridgerton avrebbe dovuto dedicare più tempo a sviluppare Colin come personaggio, spiegando perché Penelope lo ammira ancora.

Nonostante questi difetti, la 3° stagione non mi ha deluso. Tutt’altro.

Bridgerton include persone con diversi tipi di fisico nelle sue storie d’amore. Nicola Coughlan, che interpreta Penelope, è più bassa e formosa rispetto alle altre donne della serie. La stagione non sottolinea una sua eventuale perdita di peso tra la sua amicizia iniziale con Colin e il momento in cui diventa più affascinante. Invece, Penelope cambia stile, adottando un look più elegante e sexy, con colori che esaltano i suoi capelli rossi e la pelle chiara.

La stagione copre molti eventi: il romanticismo, la trama secondaria con Francesca, la sorella di Colin, la fallita amicizia tra Eloise e Penelope e la nuova amicizia di Eloise con la perfida Cressida Cowper, la lotta di Lady Featherington per mantenere la sua proprietà, e altro ancora. Naturalmente, la Regina è ancora ossessionata dallo smascherare Lady Whistledown. Anthony e Kate sono ancora presenti, preparandosi a diventare la coppia principale della casa di Bridgerton.

E tu hai visto la terza stagione di Bridgerton? Ti è piaciuta? Per me merita un bel 7.