“Maledetta vita” è il nuovo brano dei La Sad in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari. Il brano è tratto dal nuovo album del gruppo formato da Theø, Plant e Fiks, intitolato “Odio la Sad“.

Il gruppo musicale ha origine nel 2020 con l’unione di tre artisti, che decidono di collaborare per creare un nuovo collettivo, caratterizzato da sonorità e immaginario punk in chiave moderna. Hanno debuttato al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Autodistruttivo“.

Il significato di “Maledetta vita” dei La Sad

Il brano dei La Sad e dei Pinguini Tattici Nucleari racconta diversi esempi di umanità che vive le difficoltà di un quotidiano diverso da quello dei coetanei. Nel testo si esprimono vari esempi che riportano il dolore e le fatiche di più persone. E nel ritornello, cantato dai Pinguini Tattici Nucleari, c’è l’invito a sperare in una vita più facile, sognare di essere più felici e leggeri.

Il testo di “Maledetta vita” dei La Sad

Luca ha 15 anni, non è come gli altri

Parla con sua madre anche se non c’è più

Nato tra i palazzi, sogna di lanciarsi

Ogni volta che è a letto guarda giù

Ma quanto è bella questa maledetta vita

Viola è sempre in sbatti, con tre figli maschi

Chiude gli occhi e sogna l’università

La notte lava i piatti per tirare avanti

Mentre le sue amiche ballano in un club

Ma quanto è bella questa maledetta vita

Fancul0 ai demoni che sento nella testa

Non è da deboli sperare un po’ di più

In un mondo che ora sta finendo

Stare meglio è stare meno peggio

Ma quanto è bella questa maledetta vita

Jenny sta all’incrocio, vive molto poco

Nella luna prova a intravedere Dio

Non trova lavoro, colpa del suo corpo

C’ha una frase sulla lettera d’addio

Ma quanto è bella questa maledetta vita

Manuel ha gli occhi a spillo

Si fa senza dirlo

L’hanno chiuso dentro una comunità

Resta sempre zitto, fuma mille Winston

Spera che domani non si ammazzerà

Ma quanto è bella questa maledetta vita

Fancul0 ai demoni che sento nella testa

Non è da deboli sperare un po’ di più

In un mondo che ora sta finendo

Stare meglio è stare meno peggio

Ma quanto è bella questa maledetta vita

Guidare a luci spente in un temporale

Svegliarsi sopra il letto di un ospedale

Tenersi tutto dentro fino a scoppiare

Parlare, fumare, fa male

