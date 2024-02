Lana Del Rey sta per pubblicare “Lasso”, una nuova raccolta in uscita a settembre. Nell’album renderà omaggio dal palco a Jack Antonoff, che è in corsa per diventare il secondo creativo a vincere il Grammy come produttore dell’anno per tre anni consecutivi, unendosi a Babyface, Del Rey ha accolto gli ospiti nel suo prossimo progetto.

”Se non potete già dirlo dai nostri vincitori e dai nostri artisti, il business della musica sta andando verso il basso. Andremo in campagna. Sta succedendo”, ha detto dal palco. “Ecco perché Jack mi ha seguito a Muscle Shoals, Nashville, Mississippi, negli ultimi quattro anni.”

Il risultato di quel viaggio musicale è proprio un nuovo album che rappresenta il seguito di “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” del 2023, che ha raggiunto il numero 3 nella classifica Billboard 200.

Lana Del Rey “Lasso”: la collaborazione con Antonoff

Antonoff è in piena serie, con otto Grammy nella sua bacheca dei trofei. Ha altre sei possibilità di aggiungere a quella collezione al 66esimo Grammy annuale, fissato per questa domenica, 4 febbraio, a Los Angeles, dove il suo lavoro su Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd e Midnights di Taylor Swift sono in programma per diversi onori.

Essere nominato produttore dell’anno per cinque anni consecutivi, osserva Del Rey, è “tutt’altro che fortuna”. Antonoff, continua, “è nato sotto una di quelle stelle musicali fortunate e talentuose” e come produttore e creativo può essenzialmente fare tutto.

La Del Rey ha raccontato il suo primo incontro con Antonoff, a una delle leggendarie feste pre-Grammy di Clive Davis.

Era il 2018, una serata particolarmente “interessante”, spiega, dopo aver rotto con un ragazzo pochi giorni prima della grande serata dell’industria discografica, la seconda volta nella sua carriera pubblica.

È nata subito un’amicizia con Jack, che è “amico di tutti”. Quell’amicizia si è spostata in studio, dove sono state create cinque canzoni in un solo giorno. Le sue progressioni di accordi sono “senza tempo, come immediatamente classiche”, spiega. E i suoi “istinti sono unici. E a quanto pare pluripremiato. Il musicista è “uno su un milione”.

La Del Rey è sulla buona strada, grazie in parte alla sua collaborazione musicale con Antonoff. “Lasso” infatti sarà il suo quarto album in soli tre anni e mezzo. O cinque da quell’incontro fortuito con Antonoff.

