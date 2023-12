Un altro anno è quasi giunto al termine ed è arrivato il momento di fare i conti con le cose che abbiamo amato di più e quelle che ci sono piaciute un po’ di meno. Qui su Wonder Channel ci divertiamo sempre a fare qualche classifica: vogliamo regalarmi dunque anche quest’anno una tra quelle più apprezzate. Scopriremo oggi quali sono le donne più belle del 2023.

Si sa che come molte altre cose la bellezza è soggettiva e non sempre i può mettere tutti d’accordo…ma questa classifica in realtà si baserà principalmente grazie ai risultati di uno studio di calcoli matematici della Sezione Aurea applicati alle ultime tecnologie di mappatura facciale.

Cercheremo dunque di essere più obiettivi possibile, ma voi sarete d’accordo?

10 Rachel Zegler Rachel Zegler è una giovane attrice e cantante statunitense. È diventata nota per il suo ruolo da protagonista nel film “West Side Story” di Steven Spielberg, nel quale interpreta il personaggio di Maria. Il suo talento nel canto e nella recitazione l’ha portata alla ribalta, nonostante sia stata la sua prima esperienza cinematografica di rilievo. La ricorderete in questo periodo perchè interpreta Lucy Gray nel sequel della trilogia di Hunger Games, “La Ballata dell’Usignolo e del Serpente”, al fianco di Tom Blyth.

9 Taylor Hill Taylor Hill è una modella statunitense ed è diventata famosa per essere diventata un Angelo di Victoria’s Secret, uno dei volti principali dell’azienda. Ha iniziato la sua carriera di modella giovanissima e ha raggiunto una grande notorietà nel mondo della moda, sfilando per importanti marchi e apparendo sulle copertine di riviste di moda rinomate. Impossibile non essere rapiti dai suoi bellissimi occhi verdi!

8 Havana Rose Liu Una bellezza estremamente rara e particolare quella di Havana Rose Liu, nota principalmente per il suo ruolo nella serie televisiva “The Expanding Universe of Ashley Garcia” prodotta da Netflix, dove interpretava il personaggio principale di Ashley Garcia. L’abbiamo vista recentemente nel film “Bottoms”.

7 Camilla Morrone Credete a me che Leonardo di Caprio ci vede lungo…Camilla Morrone, una delle sue più recenti ex, è ad oggi considerata una delle donne più belle del mondo: modella dai tratti marcati e dalla bellezza mediterranea. Camila è un’attrice e modella argentina-americana, diventata nota per il suo lavoro nel mondo della moda e per la sua carriera cinematografica. La ricordiamo per il suo ruolo di Camila Alvarez nella serie Prime “Daisy Jones and the Six”, di cui vi consigliamo caldamente la visione. Guarda il trailer qui.

6 Beyoncé Knowles Non credo che Beyoncè abbia bisogno di particolari presentazioni, e parlo della sua musica come della sua infondibile bellezza. Vedremo presto un documentario sulla sua vita, “Reinassance“.

5 Blake Lively Avete presente il famoso detto sul vino, quello che dice “è come il vino, più invecchia più è buono”? Crediamo sia stato creato appositamente per la meravigliosa Blake Lively, un’icona di stile e freschezza. Incarna perfettamente l’essenza del film che ha interpretato nel 2015, “Adeline, l’eterna giovinezza”, in cui la protagonista, dopo un’incidente d’auto, non invecchia mai. Quando la finzione diventa realtà…

4 Taylor Swift Non crediamo manchi nulla alla talentuosissima Taylor Swift quest’anno, possiamo dire anzi che la sua carriera sia probabilmente nel momento più brillante. Da poco è stata nominata come persona dell’anno da Time, e non ci aspettavamo altro. Non poteva mancare in alcun modo anche dalla nostra classifica.

3 Deepika Padukone Deepika Padukone è una famosa attrice indiana, nota per il suo lavoro principalmente nel cinema hindi. Ha iniziato la sua carriera come modella prima di passare al mondo del cinema, ed è diventata una delle attrici più acclamate e pagate di Bollywood, guadagnandosi una reputazione per le sue capacità recitative e la sua bellezza.