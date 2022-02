Le onde dell’amore, titolo originale Pod Wiatr, è un film romantico sullo stile teen drama diretto da Kristoffer Rus e interpretato da Sonia Mietielica, Jakub Sasak e Marcin Perchuć nei ruoli principali.

Netflix descrive il film come: “Onde, sole e passione animano la prima esperienza romantica di un’adolescente di buona famiglia con un istruttore di kitesurf anticonformista in una località balneare.”

Dalla descrizione diciamo che il film non mi entusiasma ma mai giudicare un libro dalla copertina.

Sai che ti dico, lo guardo.

Dopo i primi minuti mi ha ricordato leggermente Dirty Dancing ma con il surf. Ovviamente non tocca minimamente i livelli di Dirty Dancing. Oltre al surf troviamo una giovane donna piena di potenziale non sfruttato, i ricchi amici della sua famiglia antipatici nello stesso hotel e una storia d’amore estiva tra la giovane donna con uno dei camerieri e animatori dell’hotel.

La locandina originale di Le onde dell’amore con l’attore Jakub Sasak.

A livello fotografico “Le onde dell’amore” non è male. I colori sono ricchi e le scene sono immerse in una luce solare calda e brillante. Mi ha quasi fatto sentire come se fossi in spiaggia, nella mia Sardegna, a godermi una bella giornata di sole. Le vibrazioni dell’oceano ti metteranno sicuramente di buon umore. La storia ovviamente non è nulla di che. Dopo 2 minuti potrai già indovinare il prevedibile finale. Ci sono alcune scene talmente lunghe e inutili che avrai la tentazione di skipparle. Questi sono i momenti in cui Ania fa i conti con la sua vita e la realtà che la circonda. Nel complesso, il film è molto lento e rischia di annoiare il 70% degli spettatori, soprattutto i non fan delle storie romantiche.

La storia d’amore tra i nostri protagonisti, Ania e Michal, è prevista dopo 2 secondi. Come il film, anche la storia d’amore è abbastanza lenta. Lenta perché necessità di tempo per realizzarsi. Naturalmente ci sono problemi lungo la strada e segreti che devono venire a galla. Le risposte a questi segreti arriveranno alla fine e alcune di esse potrebbero non essere così interessanti, ma devono essere inserite per completare il cerchio.

Per concludere, penso che “Le onde dell’amore” non sia nulla di speciale. Non ci sono colpi di scena che ti fanno dire wow e la storia è molto lenta e prevedibile. Tuttavia, c’è qualcosa di interessante nel film. Sicuramente la fotografia ma anche la sincerità che traspare dagli occhi di Sonia Mietielica. Questa è una ragazza che deve superare molte situazioni scomode e il modo in cui lo fa potrebbe non essere strabiliante, ma sicuramente commovente. Quindi un brava all’attrice. Purtroppo un’interpretazione e una bella fotografia non riescono a salvare un film.

Tu hai visto “Le onde dell’amore”? Cosa ne pensi del film? Dì la tua attraverso i commenti.