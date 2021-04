Dopo mesi di attesa, è arrivata su Rai Uno, in prima serata, la serie evento dedicata a Leonardo Da Vinci, uno dei maggiori esponenti dell’arte italiana. La prima stagione ha fatto il suo debutto il 23 marzo per un totale di otto episodi.

Nel cast della serie troviamo l’attore Aidan Turner nei panni di Leonardo, mentre Freddie Highmore è l’investigatore Stefano Giraldi. L’Italia è ben rappresentata dalla nostra Matilda De Angelis nei panni di Caterina da Cremona e da Giancarlo Giannini che interpreta Andrea del Verrocchio. Una serie tv che ha appassionato fin da subito, è sufficiente vedere gli ottimi ascolti tv che ha raggiunto, permettendo al pubblico di conoscere meglio la vita di Da Vinci. Stasera, martedì 13 aprile, andranno in onda le ultime due puntate, ma il cerchio non si chiude. È in arrivo una seconda stagione, per la felicità dei telespettatori. A rivelarlo è stato Luca Bernabei, amministratore di Lux Vide, che, durante un’intervista con Rtl 102.5 ha affermato che:

“Arriverà anche una seconda stagione e parlerà di un Leonardo segreto a Roma”.

Leonardo Da Vinci e Caterina Da Cremona

Quindi la seconda stagione ci permetterà di conoscere ancora meglio il genio di Leonardo. La sua vita artistica tra Firenze e Milano è nota ai più, d’altronde chi non conosce il Cenacolo a Milano? Mentre le opere che ha fatto a Roma sono meno famose e, di conseguenza, meno conosciute. Sarà proprio la capitale la location delle nuove riprese che, al momento, non sappiamo ancora quando inizieranno. Attesa e curiosità per scoprire cosa ci riserverà questo nuovo lavoro, ma ovviamente è necessario aspettare ancora del tempo e difficilmente la seconda stagione vedrà la luce sul piccolo schermo già quest’anno.

Avete seguito Leonardo? Cosa ne pensate della decisione di fare una seconda stagione? Vi aspettiamo nei commenti.