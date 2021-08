Lizzo è tornata nella musica che conta con la sua nuova canzone “Rumors“. L’attrice di Fast and Furious 9 Cardi B, che culla magnificamente il suo pancione nel video musicale, si è unita a Lizzo sia nella registrazione della canzone che nel video di Rumors, dove entrambe cantano in modo sarcastico che “tutte le voci sono vere” mentre smantellano i pettegolezzi. Di cosa si tratta? Te lo spieghiamo successivamente quando analizziamo il significato di Rumors.

In una chat video in diretta con le due artiste trasmessa in streaming prima che il video fosse pubblicato, Lizzo ha detto di aver scritto la canzone a febbraio.

Il video musicale di Rumors

Nella clip diretta da Tanu Muino, il duo appare in versione dee adornate da abiti dorati mentre si pavoneggiano. Qui le opere d’arte si animano in un set futuristico. Più che dee ricordano molto anche gli imperatori romani o greci con la classica corona alla Giulio Cesare. Simpatiche le anfore che twerkano sullo sfondo mentre Lizzo passeggia in quello che sembra un antico mercato greco/romano.





Nel video curiosa la scelta di utilizzare delle modelle curvy rispetto alle super modelle che vediamo usualmente in clip del genere. Non ce ne voglia Lizzo, ma noi preferiamo ancora le modelle dal fisico super top. Anche se apprezziamo la scelta di includere ragazze che non vantano 90-60-90 nelle proprie skill. La scelta delle modelle ha una logica ben precisa che troverai nel significato della traccia.

La pausa di Lizzo

Questo è il primo singolo ufficiale di Lizzo dal 2019, quando ha pubblicato il suo acclamato debutto con una major dal titolo “Cuz I Love You”. L’album, il terzo della sua discografia, conteneva il singolo “Juice” e anche i successi “Truth Hurts” e “Good As Hell”, originariamente pubblicati rispettivamente nel 2017 e nel 2016. Entrambe le canzoni hanno conquistato le classifiche musicali nel 2019, regalando una serie di nomination ai Grammy per la star nata in Texas.

Il significato di Rumors di Lizzo e Cardi B

Nei suoi versi, Lizzo, 33 anni, fa molti riferimenti al suo corpo. I fan hanno acclamato la nativa di Detroit come un’icona del movimento curvy.

Nonostante ciò, i detrattori spesso usano il suo peso come motivo per abbatterla.

Appare spesso accanto a modelle extra size nei suoi video musicali proprio per questo motivo.

Nel ritornello di Rumors prende di mira coloro che criticano lei e le altre donne curvy e consiglia a queste persone di trovare qualcosa di più produttivo da fare con il loro tempo: “passano tutto il tempo a cercare di abbattere una donna,” canta Lizzo.

Lizzo fa anche riferimento a un vestito che ha indossato in una partita di basket nel 2019.

Seduta in prima fila mentre i Lakers affrontavano i Minnesota Timberwolves, Lizzo indossava una semplice maglietta nera e stivali neri.

All’intervallo, mentre le Laker Girls ballavano sulla sua hit “Juice”, si è alzata in piedi e ha ballato anche lei, rivelando la parte posteriore del suo vestito.

Questo ballo ha mostrato a tutti il suo perizoma nero. L’outfit ha ricevuto critiche sui social media da coloro che erano preoccupati per i bambini presenti sugli spalti, ma Lizzo è rimasta indifferente dicendo in una storia su Instagram: “ecco come si comporta una brutta stronza alla partita dei Lakers”.

Ecco la danza di Lizzo. ALLEN BEREZOVSKY/GETTY IMAGES.

Cardi B ha menzionato il suo controverso successo “WAP” nel suo verso.

La canzone della rapper 28enne con Megan Thee Stallion ha ricevuto molta attenzione a causa degli evidenti riferimenti sessuali.

Ha rappato: “L’ultima volta che sono diventata pazza, la FCC mi ha fatto causa”.

Dopo aver cantato WAP, che parla di abbracciare la sessualità femminile, ai Grammy, la Federal Complaints Commission (FCC) ha ricevuto oltre 1.000 denunce da parte di spettatori scontenti.

Reagendo alle lamentele in quel momento, Cardi B ha twittato una gif di Wendy Williams insieme ad alcuni emoji che ridono.

E tu che ne pensi di Rumors? Dì la tua nei commenti. Qui sotto trovi il testo originale della canzone.

Il testo di Rumors di Lizzo e Cardi B

[Intro: Lizzo]

They don’t know I do it for the culture, goddamn

They say I should watch the shit I post, oh, goddamn

Say I’m turnin’ big girls into hoes, oh, goddamn

They say I get groupies at my shows, oh, goddamn

[Verso 1: Lizzo]

All the rumors are true, yeah

What ya heard, that’s true, yeah

I fuck him and you, yeah

If you believe I do that

Had to cut some hoes loose, yeah

NDA, no loose lips

Now them hoes tryna sue me

Bitch, I don’t give two shits

All the rumors are true, yeah

I’ve been in the bamboo, yeah

Focused on this music

My ex nigga, he blew it

Last year, I thought I would losе it

Readin’ shit on the internеt

My smoothie cleanse and my diet

No, I ain’t fuck Drake yet (Ha)

[Pre-Ritornello: Lizzo]

Spendin’ all your time tryna break a woman down

Realer shit is goin’ on, baby, take a look around

If you thought that I was ratchet with my ass hangin’ out

Just wait until the summer when they let me out the house, bitch

[Chorus: Lizzo & Cardi B]

(Talkin’, talkin’, talkin’)

Give ‘em somethin’ to talk about

Sick of rumors (Ooh)

But haters do what they do (Uh)

Haters do what they do (Cardi)

[Verso 2: Cardi B, Cardi B & Lizzo, Lizzo]

All the rumors are true, yeah

Fake ass, fake boobs, yeah

Made a million at Sue’s, yeah

Y’all be runnin’ with fake news, yeah

Cardi ain’t poppin’, no, that’s a machine (Huh?)

Nobody listen, they buyin’ them streams (Hmm)

They even post it on blogs overseas

And lie in a language I can’t even read

The fuck do this mean?

Look, I’m a Bronx bitch with some pop hits

Used to pop off when they pop shit (Woo)

But I’m calmed down and I’m locked in

And my records live in the top ten

Lizzo, teach me about big girl coochie (Okay)

Last time I got freaky, the FCC sued me

But I’m gonna keep doin’ what I wanna do

‘Cause all the rumors are

All the rumors are true, yeah



[Ponte: Lizzo, Lizzo & Cardi B]

They hated on me since school, yeah

I never thought I was cool, yeah

Now me and Cardi, we cool, yeah

I love hoes on poles, yeah (Woo)

I am body goals, yeah

This shit from my soul, yeah

Black people made rock and roll, yeah

[Pre-Ritornello: Lizzo]

While you’re spendin’ all your time tryna break a woman down

Realer shit is goin’ on, baby, take a look around

If you thought that I was ratchet with my ass hangin’ out

Just wait until the summer when they let me out the house, bitch

[Ritornello: Lizzo & Cardi B]

What they say? (Yeah)

What they say? (Yeah)

(Talkin’, talkin’, talkin’)

Give ‘em somethin’ to talk about

Sick of rumors (Ooh)

But haters do what they do

Haters do what they do

[Conclusione: Lizzo]

All the rumors are true

Rumors, yeah (Yeah)

Sheesh