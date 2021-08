In questo articolo sono presenti spoiler sul finale di Fast & Furious 9.

Se vuoi leggere un articolo senza spoiler, ti invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Fast and Furious 9.

Dom (Vin Diesel) e la sua famiglia sono tornati per salvare di nuovo il mondo in Fast & Furious 9, anche se questa volta la minaccia è più vicina di quanto avrebbero mai immaginato.

Jakob Toretto (John Cena) – l’inedito fratello Toretto – è alla ricerca del Progetto Aries, un’arma “così pericolosa che non dovrebbe esistere per un altro mezzo secolo”, secondo Cipher (Charlize Theron), che aiuta Jakob nella sua ricerca.

È la preparazione per un altro giro di acrobazie oltraggiose che, questa volta, vede anche la serie dirigersi nello spazio. Riusciranno Dom e il suo gruppo a salvare la situazione e dov’è stato Jakob in tutti questi anni senza che Dom ne parlasse?

Chi è il personaggio alla fine di Fast & Furious 9?

Cominciamo dal finale. No, non dal ritorno di Deckard Shaw (Jason Statham) nella scena dei titoli di coda, ma dal barbecue di famiglia. Dopo aver salvato il mondo, tutti si riuniscono per il classico barbecue in stile Fast & Furious, che vanta dei volti in più dopo il ritorno di Han (Sung Kang), per non parlare di Sean Boswell (Lucas Black) di Tokyo Drift e Twinkie (Bow Wow) e Earl Hu (Jason Tobin).

Stanno per fare il ringraziamento, con l’aiuto del piccolo Brian, ma Dom nota che c’è ancora “una sedia vuota” da riempire. “Sta arrivando”, risponde Mia mentre li vediamo tutti voltarsi per vedere arrivare una Nissan Skyline blu. Non vediamo chi è alla guida, ma i fan della saga di Fast & Furious sanno chi è poiché c’è solo un personaggio nell’intera serie a guidare una macchina del genere: Brian O’Conner, interpretato dal compianto Paul Walker.

Questo momento toccante è stato effettivamente rivelato nello spot televisivo del Super Bowl per il film, ma non sapevamo che sarebbe stata la scena finale. Probabilmente è stata usata per mostrare che Brian è ancora presente in questa serie, e potrebbe apparire in computer grafica in Fast & Furious 10.

I fratelli di Paul Walker (Cody e Caleb) sono stati usati per la fine delle riprese di Fast & Furious 7, quindi potrebbero sostituire Paul in qualche scena con Brian come protagonista.

Speriamo che non sia più di un cameo, dato che è difficile far funzionare la CGI per un intero film.

Perché non c’è Jacob nella grigliata finale di Fast and Furious 9?

Dove è stato Jakob in tutti questi anni e perché Dom non l’ha mai menzionato? Questa è forse la domanda più importante che i fan si sono posti dopo aver visto questo nono capitolo.

Per rispondere a questo mistero, il film scava nel passato di Dom in un modo mai visto prima. Utilizza una serie di flashback che si aprono con la morte del padre di Dom e Jakob, Jack, in una gara di stock car nel 1989.

Dom ne aveva parlato in The Fast and the Furious e vediamo gli eventi svolgersi come aveva detto, con l’auto di Jack che si schianta contro il muro e prende fuoco.

Quando Dom viene mandato in prigione per aver attaccato brutalmente Kenny (il pilota che ha tagliato la strada al padre) per vendetta, incontra per la prima volta Leo e Santos che gli parlano di un trucco meccanico, cioè quello di fare una crepa nella pompa del carburante e lui fa 2 + 2. Dal momento che Jakob stava mettendo mano alla macchina di Jack prima che si schiantasse, Dom presume che Jakob sia il colpevole della morte del padre. Dom sfida Jakob a una corsa su strada dopo essere uscito di prigione e, se Dom vince, Jakob deve andarsene per sempre e non tornare più a casa. Dom vince e Jakob se ne va, il che, unito alla convinzione di Dom che Jakob abbia ucciso il padre, spiega perché non abbiamo mai sentito parlare di lui prima nella serie. Ovviamente, Jakob torna per vendicarsi, collaborando con il miliardario Otto (Thue Ersted Rasmussen) per rubare il Progetto Aries, che può controllare qualsiasi arma nel mondo.

Dom e il suo team riescono a catturare Jakob a Edimburgo e a riportarlo nel nascondiglio segreto del Signor Nessuno nel Mar Caspio. Anche Han (Sung Kang) arriva con Elle (Anna Sawai) i cui genitori hanno creato Aries e hanno fatto del suo DNA la chiave di attivazione per farlo funzionare.

Sfortunatamente per loro, Jakob operava fuori dalla base quando lavorava per il Signor Nessuno. Otto arriva per liberare Jakob e porta con sé il Progetto Aries, inclusa Elle.

Prima di partire, però, Jakob dice a Dom che è stato il padre a chiedere il suo aiuto perché era molto indebitato. Ecco perché Jakob ha fatto quella crepa nel tubo del carburante, ma non si sarebbe mai aspettato che facesse esplodere l’auto dopo l’incidente.

Vedi, Jakob non è così cattivo e ha la possibilità di dimostrarlo durante il climax esplosivo del film. Dom e Mia salvano Jakob quando lo scagnozzo di Otto cerca di ucciderlo e lasciano che Jakob se ne vada. Mentre cercano di distruggere il Progetto Aries prima che si attivi, Jakob torna per aiutarli e fa pace con Dom.

Dopo che il Progetto Aries è stato manomesso, Cipher si arrabbia e cerca di uccidere Dom facendo esplodere il camion in cui si trova. Riesce a farlo esplodere, ma non prima che Dom salti fuori e scagli il ​​camion verso il drone che Cipher sta pilotando, distruggendolo.

Perché Han incontra Shaw nei titoli di coda di Fast & Furious 9?

Fast & Furious 9 rivela come e perché Han Lue sia sopravvissuto nello scontro con Deckard Shaw (Jason Statham) nella scena dei titoli di coda di Fast & Furious 6. Mentre Shaw era certamente deciso a uccidere Han, si scopre che la morte di Han è stata tutta una messa in scena per gentile concessione di Signor Nessuno (Kurt Russell), che aveva reclutato Han per lavorare nella sua agenzia di operazioni segrete. Fingere la sua morte ha permesso ad Han di rimanere a Tokyo e proteggere Elle (Anna Sawai) da coloro che volevano impadronirsi del suo DNA, fondamentale per sbloccare il Progetto Ares.

Negli anni successivi alla “morte” di Han, il franchise Fast ha sviluppato il personaggio di Deckard Shaw, trasformandolo persino in un antieroe che ha collaborato con Luke Hobbs (Dwayne Johnson) nel film spin-off del 2019. Inutile dire che Fast & Furious non solo ha riscattato Shaw, ma ha elevato l’uomo che ha ucciso spietatamente Han, uno dei bravi ragazzi della serie. La sua morte non era piaciuta ai fan, che hanno creato la campagna “Justice for Han”. Anche Jason Statham ha confermato che Han avrebbe meritato giustizia.

Molti si sono domandati se Han si sarebbe vendicato di Shaw. La scena dei titoli di coda di Fast 9 stuzzica quest’ultimo aspetto… ma non approfondisce il discorso.

Nella scena dei titoli di coda, si vede un kickboxer incappucciato che prende a pugni un sacco da boxe. È Deckard Shaw, che poi apre il sacco per rivelare un prigioniero all’interno. L’uomo fa parte di un’operazione criminale. Shaw richiude la cerniera della borsa per aprire la porta. E quando la apre, vede Han vivo e vegeto. La scena dei titoli di coda termina con la faccia sconvolta di Shaw.

Secondo te Han si vendicherà di Shaw?