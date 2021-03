Lo Stato Sociale ha sempre dimostrato di essere all’avanguardia e pronto a stupire il pubblico, come il gioco di magia che è andato in scena durante la serata di mercoledì. Dopo il secondo posto conquistato nel 2018 con Una vita in vacanza, il gruppo di Bologna è tornato al Festival di Sanremo con il brano Combat Pop. Durante la serata dedicata alle canzoni d’autore, invece, sono arrivati all’undicesimo posto della classifica.

Lo Stato Sociale a Sanremo 2021: la scelta di Non è per sempre

Per la serata cover del Festival di Sanremo, Lo Stato Sociale ha scelto la canzone Non è per sempre, pubblicata nel 1999 dagli Afterhours. L’augurio, infatti, è quello che l’incubo che stiamo vivendo possa vedere presto la fine. Un’esibizione toccante, che loro stessi definiscono:

“E’ stata una rappresentazione con il cuore in mano, ma con il cuore che piange”.

Lo Stato Sociale con Francesco Pannofino ed i rappresentanti del mondo dello spettacolo

L’esibizione de Lo Stato Sociale durante la serata cover a Sanremo 2021

Lo Stato Sociale è, da sempre, molto attento alle tematiche di attualità. Da un anno a questa parte, il Covid ha colpito il mondo intero ed a rimetterci sono stati, soprattutto, i lavoratori del mondo dello spettacolo, fermi da più di un anno. Sulle note di Non è per sempre, il gruppo di Bologna è stato accompagnato da una delegazione di questo mondo ed affiancato da Emanuela Fanelli e Francesco Pannofino che hanno elencato i nomi di alcune sale chiuse in tutta Italia e che non si sa ancora se e quando riapriranno. È sufficiente pensare ai protagonisti del Festival di Sanremo: 26 cantanti e solo tra loro oltre cinquantamila concerti saltati, oltre 1000 live club rimandati ed oltre diecimila persone ferme da oltre un anno. Ma la speranza è ancora forte ed hanno voluto urlarlo al mondo durante l’esibizione al grido di:

“Non sarà per sempre. Credeteci, i nostri fiori non sono ancora rovinati”.

Cosa ne pensate di questa esibizione de Lo Stato Sociale? Vi è piaciuto il messaggio che hanno voluto dare? Fatecelo sapere nei commenti!