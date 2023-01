“Long Long Time” di Linda Ronstadt ha scalato le classifiche di streaming dopo la sua riproposizione all’interno del terzo episodio della serie HBO “The Last of Us” trasmesso nella notte tra Domenica e Lunedì.

La canzone degli anni ’70 ha visto aumentare a dismisura i suoi ascolti su Spotify con la stessa azienda di streaming musicale che ha affermato un incremento del 4900 %.

Nell’episodio televisivo, “Long, Long Time” ha avuto un ruolo di rilievo e accompagna sia le scene con i sopravvissuti Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett) sia il successivo scambio di battute tra Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey).

Nel passaggio con Bill e Frank, la canzone enfatizza il momento drammatico per la loro relazione. Frank è infatti seduto al pianoforte e si imbatte in un libro di canzoni di Linda Ronstadt. L’uomo inizia ad intonare la canzone prima che arrivi il compagno che poi inizierà a cantare le prime strofe del brano, “L’amore resisterà, prendi le cose con calma. Sembra un buon consiglio, ma non c’è nessuno al mio fianco”.

“Long Long Time” di Linda Ronstadt accompagna perfettamente l’emotività della scena di The Last of Us

La scelta di utilizzare proprio “Long Long Time” di Linda Ronstadt è stata suggerita da Seth Rudetsky, amico del produttore esecutivo e regista Craig Mazin alla ricerca di una possibile una traccia per accompagnare i sentimenti dei due personaggi.

Mazin ha affermato che stava cercando una canzone che toccasse le giuste corde dell’emotività.

“Sapevo che quella canzone doveva colpire certe cose sul desiderio, sul dolore e sull’amore infinitamente non corrisposto. Non riuscivo a trovare la canzone giusta per la vita di me. Stavo provando e riprovando, e poi ho mandato un messaggio al mio amico Seth Rudetsky, che è l’ospite di Sirius XM a Broadway e un esperto. Gli ho detto, ‘Ecco tutto ciò di cui ho bisogno’, e due secondi dopo: ‘Linda Ronstadt, “Long, Long Time”.’ Ho pensato, eccola, è perfetta!”

Scritta da Gary White, la canzone è contenuta nell’album “Silk Purse” di Ronstadt. Il singolo è stato per 12 settimane nella classifica Billboard Hot 100 arrivando fino alla posizione numero 25.

Nel 1971, Linda Ronstadt ha ottenuto una nomination ai Grammy per la migliore performance vocale femminile contemporanea.

