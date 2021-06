Lorde ha fatto il suo grande ritorno all’inizio di questo mese con l’uscita della canzone “Solar Power” e ha annunciato che un nuovo album con lo stesso nome sarebbe uscito entro la fine dell’anno. Oggi ha annunciato ufficialmente che il seguito di Melodrama del 2017, cioè Solar Power, uscirà il 20 agosto 2021. Trovi la tracklist e la cover dell’album qui sotto.

Insieme ai dettagli del suo album, Lorde ha annunciato un tour per il 2022.

Ci sono anche due date italiane:

Roma – 16 giugno 2022;

Villafranca di Verona – 17 Giugno 2022.

Clicca qui per avere maggiori info sui biglietti.

“Solar Power” è uscito insieme a un video musicale co-diretto da Lorde insieme al collaboratore di lunga data Joel Kefali. La canzone è stata scritta e co-prodotta con Jack Antonoff. Phoebe Bridgers e Clairo hanno prestato la loro voce per i cori della canzone. “L’album è una celebrazione della natura, un tentativo di immortalare i sentimenti profondi e trascendenti che provo quando mi trovo all’aperto”, ha scritto la cantante in una newsletter presentando il singolo Solar Power.

Lorde nella cover sexy di Solar Power.

Secondo un comunicato stampa, in alternativa all’uscita del CD, Solar Power sarà disponibile anche in versione “Music Box eco-sostenibile”, che presenta contenuti visivi, note scritte a mano, foto e una scheda per il download. “Ho deciso che volevo creare un’alternativa ecologica e lungimirante al CD”, ha detto Lorde in una nota. “Volevo che questo prodotto Music Box fosse simile per dimensioni, forma e prezzo a un CD, così da essere ottimale per la vendita al dettaglio e distinguersi per il fatto di essere sostenibile e pro ambiente.”

L’anno scorso, Lorde ha annunciato Going South, un libro fotografico di immagini scattate dalla sua amica Harriet Were durante il loro viaggio in Antartide nel 2019. Questa primavera, la cantautrice ha fatto un’apparizione al fianco di Marlon Williams durante una performance ad Auckland per la cover del singolo di Bruce Springsteen “Tougher Than the Rest.”

La tracklist di Solar Power

01 The Path

02 Solar Power

03 California

04 Stoned in the Nail Salon

05 Fallen Fruit

06 Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

07 The Man with An Axe

08 Dominoes

09 Big Star

10 Leader of a New Regime

11 Mood Ring

12 Oceanic Feeling