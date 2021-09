Louis Tomlinson: un nome, una garanzia. D’altronde è uno dei pochi in grado di far impazzire i fan di tutto il mondo ed anche il nostro paese non è da meno. È sufficiente pensare che il 03 settembre 2022 prenderà parte al Milano Summer Festival in scena all’Ippodromo SNAI di Milano per chiudere il tour mondiale che lo vedrà debuttare il 1 febbraio 2022 e dividersi tra l’America, l’Europa e l’Australia e che la data italiana è andata sold out nel giro di pochissime ore. A seguito del sold out, migliaia di ragazzi e ragazze erano tristi poiché non erano riusciti ad acquistare il tanto desiderato biglietto, ma ora ci sono delle novità che sicuramente porteranno entusiasmo tra i suoi fan.

Louis Tomlinson torna in Italia: due nuove date

Il cantante inglese, classe 1991, ha intrapreso la carriera da solista dopo aver preso parte alla band One Direction che lo ha reso famoso ed amato a livello mondiale. Live Nation ha annunciato oggi che Louis Tomlinson sarà protagonista di due nuovi concerti in Italia. Il 30 agosto 2022 salirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica in occasione del Roma Summer Fest, mentre il 1 settembre 2022 sarà la volta di un live al Teatro Antico di Taormina. I biglietti degli eventi saranno disponibili a partire da domani, venerdì 10 settembre, alle ore 11.00 per gli iscritti di My Live Nation, mentre per la vendita generale sarà necessario aspettare le ore 11.00 del 14 settembre. I costi dei biglietti vanno dai 32 euro (per la tribuna alta mediana) fino ai 66 euro (per la tribuna centrale) a Roma, mentre per Taormina oscillano tra i 40 euro (cavea non numerata) ed i 65 euro (per la platea). Inutile dirlo, ma siamo sicuri che anche questi biglietti andranno sold out nel giro di poco tempo.

Il cantante Louis Tomlinson

Louis Tomlinson e l’evento The Away From Home Festival

Louis Tomlinson deve tutto ai suoi fan, ne è consapevole e cerca sempre di renderli partecipi di ciò che fa. Il 30 agosto ha organizzato il The Away From Home Festival, un concerto totalmente gratuito ideato dall’ex membro dei One Direction che lo ha fatto per ringraziare i suoi fan e soprattutto per celebrare il ritorno della musica dal vivo. Sono accorse ben 8500 persone felici di questa iniziativa che era possibile seguire anche in streaming. Il cantante, a tal proposito, ha affermato che:

“Per quanto mi riguarda, suonare dal vivo è la parte migliore del mio lavoro e non vi vedevo da così tanto tempo! La musica è nulla senza di voi!”

E tu sei un fan di Louis Tomlinson? Sei pronto/a ad acquistare un biglietto per il suo ritorno in Italia? Ti aspettiamo nei commenti!