Pubblicato il primissimo trailer di “Love Lies Bleeding” con protagonista Kristen Stewart. L’attrice, nella pellicola che arriverà nelle sali il prossimo 8 Marzo, interpreta un’impiegata di una palestra che rimane sentimentalmente coinvolta con una bodybuilder bisessuale interpretata da Katy O’Brian, nel secondo film da regista di “Saint Maud” Rose Glass.

Glass dirige il film utilizzando una sceneggiatura che ha scritto insieme a Weronika Tofilska. “Love Lies Bleeding” sarà presentato in anteprima al prossimo Sundance Film Festival 2024 nella sezione Midnight.

La sinossi ufficiale del film recita: “Il solitario direttore della palestra Lou si innamora di Jackie, un’ambiziosa bodybuilder diretta a Las Vegas per inseguire il suo sogno. Ma il loro amore scatena la violenza, trascinandoli nella rete della famiglia criminale di Lou”.

Glass aveva già vinto il premio come miglior regista esordiente ai British Independent Film Awards per “Saint Maud” del 2019.

La produzione di “Love Lies Bleeding” si è conclusa nel 2022, con la Lionsgate che ha acquisito i diritti di distribuzione del film nel Regno Unito. Il film è stato prodotto insieme ad Andrea Cornwell per Lobo Films e Oliver Kassman per Escape Plan Productions.

Oltre a “Love Lies Bleeding”, la Stewart appare anche nel prossimo “Love Me”, che debutterà nella sezione Dramatic Competition del Sundance negli Stati Uniti. L’attrice nominata all’Oscar sarà onorata con il Visionary Award durante la serata di gala di apertura.

“Siamo entusiasti di onorare l’immenso talento di Kristen Stewart alla nostra serata di gala di apertura”, ha detto Joana Vicente, CEO del Sundance Institute, in una dichiarazione ufficiale.

“Le performance accattivanti di Kristen in un corpus di lavori ampio e diversificato la rendono un talento davvero unico. Con oltre dieci film al Sundance al suo attivo, è sempre rimasta impegnata nell’arte del cinema indipendente. Siamo entusiasti di darle il bentornato al festival e non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo per il nostro 40esimo anno”.