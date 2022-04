In uscita oggi, 1 aprile, una nuova canzone di Luchè in collaborazione con Marracash dal titolo Le Pietre non Volano. La canzone, in cui la voce prevale sull’accompagnamento musicale molto minimal, si muove come una profonda riflessione sulla vita.

Le Pietre non volano è uno dei brani dell’album Dove volano le aquile, disco che conferma il rap di Luchè come uno dei più poetici ed intimi del panorama italiano. La collaborazione di Marracash inoltre dà al brano quella marcia in più, tale da farla suonare già come una hit.

Ma vediamo più nel dettaglio qual è il significato del testo della canzone.

Il significato del testo di Le Pietre non Volano di Luchè ft. Marracash

Sin dal primo ascolto della canzone, si coglie subito la profonda riflessione affidata alle parole, rime ben marcate che non ci vanno leggere, raccontando anche aspetti molto duri e negativi della vita.

Come racconta lo stesso Luchè:

Questo è forse il pezzo più forte del disco. La metafora delle pietre riguarda le persone comuni e il continuo paragonarsi a quello che crediamo sia meglio di noi. Ha un beat unico che mi ha permesso di scrivere cose del mio passato e che è riuscito a mettermi a nudo come raramente succede. Luchè

Luchè non ci va leggero nel descrivere il rapporto con l’altro, tanto da cantare di aver trovato un amico nell’alcol ma non nelle altre persone. Allo stesso modo descrive la difficoltà di riuscire a trovare se stesso, una vera e propria impresa impossibile, in questo mondo che continua a metterci i bastoni tra le ruote.

Sto cercando ancora me stesso

Che ha sofferto a modo diverso

Piangere in pubblico non è permesso

Niente ha senso ma ci penso spesso dal testo di Le Pietre non Volano

Una canzone molto bella, con un testo pregno di significato e riflessioni. Un ottima canzone per Luchè, che insieme a Marracash ci regala la hit del momento.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua su Le Pietre non Volano di Luchè ft. Marracash.