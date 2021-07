La sesta – e quasi certamente conclusiva – stagione di Lucifer andrà in onda su Netflix il prossimo anno. Perché parlarne già adesso? Perché non godersi la seconda parte della quinta stagione che è stata licenziata dal canale solo lo scorso maggio?

Perché le attese su questa amatissima serie, la cui prima puntata è andata in onda nel 2016 negli Stati Uniti, sono sempre vive, perché la sesta stagione sarà l’ultima – almeno a quanto è dato sapere attualmente -, perché già l’uscita della seconda parte della quinta stagione di Lucifer aveva spostato tutta l’attenzione sul sesto anno di programmazione.

Le domande sono cominciate da subito: quando esce in streaming su Netflix? Chi ne farà parte? Cosa dobbiamo aspettarci? Oggi proviamo a rispondere ad alcune di queste domande!

La sesta stagione di Lucifer sarà l’ultima

Innanzitutto bisogna dire, con quasi certezza assoluta, che la sesta stagione di Lucifer sarà l’ultima. Eh già, nessuna possibiità, a quanto pare, di ripensamento poiché “ultima ultima” è stata appellata dal servizio di video in streaming Netflix che ha dovuto specificarlo, dopo aver annunciato la quinta stagione come atto finale per poi tornare indietro sulle proprie decisioni visto l’enorme successo della serie e produrne un’altra.

Ma quando uscirà la sesta stagione di Lucifer? E, soprattutto, come si concluderà, questa volta per davvero, il drama sul Signore degli Inferi più amato, affascinante e apprezzato del piccolo schermo? Proviamo a dare qualche risposta, proponendovi alcune anticipazioni su trama e cast e su tutto ciò che al momento è stato annunciato sull’ultimo ciclo di episodi che arriverà prossimamente, presumibilmente a metà del 2022.

Ricordate l’inizio dell’ultimo episodio di stagione? Durante l’episodio finale della quinta stagione di Lucifer,

Cosa accadrà in Lucifer 6

La sesta stagione di Lucifer, in un primo momento, non era così sicuro che ci sarebbe stata, soprattutto a causa del rinnovo del contratto del protagonista, l’attore Tom Ellis, insicuro fino alla fine sulle sue sorti. A quanto pare, però, il nodo sarebbe stato sciolto soltanto dopo un accordo raggiunto tra l’attore e la produzione e il capitolo finale è stato ufficialmente ordinato.

Non si sa ancora molto sulla trama della sesta stagione ma, tenendo conto del finale ad effetto della quinta stagione con Lucifer che è diventato il nuovo Dio, si può anche solo immaginare qualche aspetto della futura trama della storia: sconvolgente! A decidere le sorti dello show ci sono ancora gli showrunner Ildy Modrovich (CSI: Miami, Forever, Californication) e Joe Henderson (White Collar – Fascino criminale, World Trade Center, Almost Human).

Entrambi hanno assicurato che la prossima sarà una stagione finale ricca di emozioni. Il rinnovo anticipato da parte di Netflix (che, lo ricordiamo, aveva già salvato la serie in seguito alla cancellazione da parte di FOX dopo tre stagioni) ha infatti permesso agli sceneggiatori di pianificare un’ultima stagione che accontentasse i numerosissimi fan della serie. Sappiamo che l’ultima stagione sarà più corta delle precedenti.

Il capitolo conclusivo delle storie di Michael Demiurgos avrà un totale di 10 episodi, e cioè lo stesso numero di episodi di cui doveva comporsi, in un primo momento, la quinta stagione. La serie, dunque, non raggiungerà l’ambito traguardo dei 100 episodi a cui si sarebbe arrivati con un ordine di ben 17 episodi. La teoria circolava dopo che una fan aveva fatto notare la cosa su Reddit ma, a quanto pare, i fan dovranno farsi andar bene ciò che non si può cambiare!