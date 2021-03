Due mesi dopo l’uscita dell’acclamata serie tv Lupin di Netflix – una rivisitazione moderna del famoso ladro dei libri – che si è conclusa con un cliffhanger, il servizio di streaming ha condiviso il primo teaser della seconda parte della prima stagione della serie francese.

Senza rovinarti la prima metà, il trailer riprende da dove si era interrotto il cliffhanger, con Assane (interpretato da Omar Sy) pronto a prendersi la sua vendetta in un ruolo più preso che furto mentre cerca la vendetta finale per un’ingiustizia vecchia di decenni.

La sinossi ufficiale dice:

“Per vendicarsi di Hubert Pellegrini, Assane ha distrutto la sua famiglia. Ormai alle strette, deve escogitare un nuovo piano, anche a costo di mettersi in pericolo. Prossimamente su Netflix.”

I fan di Lupin dovranno aspettare ancora qualche mese prima di vedere la Parte 2: sebbene non ci sia una data esatta per lo streaming, Netflix ha detto che i prossimi cinque episodi saranno presentati in anteprima quest’estate, dando ai nuovi spettatori il tempo di recuperare la prima parte, che secondo quanto riferito, è stata guardata oltre 70 milioni di persone in tutto il mondo.

Sebbene il trailer sia doppiato in lingua italiana, ti consigliamo di vedere Lupin nella lingua madre. Ci sono serie tv che funzionano ottimamente anche se doppiate, però altre, come Lupin o le nostre Gomorra o Suburra, rendono molto meglio in lingua originale.